〔货币市场〕美货币基金增持欧洲债券,三个月Euribor降至17个月新低

路透纽约3月9日电---欧洲央行(ECB)挹注的巨额资金好似一剂镇静剂,拉动银行间拆款利率在周五降至17个月新低,并鼓励美国主要货币基金有信心增持欧元区银行证券.

欧洲银行间拆款利率能降到该低位,是因为欧洲央行向银行系统提供的超过5,000亿欧元为市场进一步施加向下压力,之前一天该央行维持利率不变.

在欧洲央行三年期贷款的鼓舞下,美国主要货币基金2月增持欧元区银行证券.

这是美国货币基金连续第二个月这么做,表明基金经理目前更为乐观地看待欧债危机,这要归功于欧洲央行的三年期贷款为欧元区银行系统注入流动性.

过去几个月银行间拆款利率已下降逾三分之一.

摩根大通分析师团队在周五报告中称,美国主要货币市场基金2月增持300亿美元欧元区银行债务票据,欧元区债券持仓达到2,110亿美元.1月时增持270亿美元欧元区银行票据,为2011年4月以来首见增持.

这些基金2月还买入更多欧元区未担保证券,超过了对回购协议和资产支持商业票据的购买,表明有关银行是否有充足现金偿还短期债务的忧虑已经减轻.

除欧元区票据之外,主要货币基金还重新开始买入非欧洲银行债券,2月这类债券持仓增加180亿美元,至5,720亿美元.

截至2月底,美国主要货币基金资产总计1.069万亿(兆)美元,占货币基金业总规模的约41%.

三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=从0.902%下滑至0.894%,创2010年9月以来最低位.

三个月期欧元LiborEUR3MFSR=报0.80329%,周四为0.81429%.该利率今年迄今已下降近0.5个百分点.(完)

--编译 艾茂林;审校 白云

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