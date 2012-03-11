《美股一周展望》经济数据向好,美国股市可望再次避开回调

记者 Caroline Valetkevitch/Ryan Vlastelica

路透纽约3月9日电---本周美国股市一度看来好像要步入期盼已久的回调.

但是回调并没到来.在经济出现更多向好迹象之后,未来一周股市或有更多上涨空间.

周五指标标准普尔500指数.SPX又录得一周升幅,为六周以来第五周上涨,再次挑战了该股指五个月升势料发生逆转的相关看法.

周五也是标普500指数挫至12年低点的三周年纪念日,当年重挫之后指数随即大幅反弹.目前的水准仍较当年低点高出102%.

"人人都在期待出现修正,这恰好表明可能还将小涨一番,然后才会出现修正,"Fifth Third资产管理公司投资组合经理Scott Billeaudeau说.

造就这种乐观情绪的,主要是美国经济进一步改善的迹象.周五公布的关键经济指标--非农就业报告结果强于预期,再助股市一臂之力.

本周标普500指数小升0.1%,尽管周二时受希腊债务违约疑虑打压,指数遭遇2012年迄今最弱的一天.

不过,周五传出希腊出现技术性违约的消息并未能影响投资者.国际互换与衍生品协会(ISDA)宣布希腊透过立法迫使民间债权人换债属信用事件,引发信用违约互换(CDS)偿付.

"虽然希腊疑虑还未散去,但最糟的情景假设得以避免成真,而且非农就业报告也给了投资者信心,"纽约梅隆银行财富管理的投资总监Leo Grohowski说.他帮助管理着约1,710亿美元的客户资产.

Calvert投资管理公司的股票投资总监Natalie Trunow说,美国股市近期仍可能下跌,但跌势不会太剧烈.

"机构和个人的资产组合中仍掌握着充裕现金,"Trunow说,他所在公司管理着130亿美元左右的资产.

这么多资金"离开股票去别处避险,"她补充说."我认为长期趋势是上行."

标准普尔的短期市场分析师Chris Burba说,技术层面讲,市场徘徊在关键阻力位附近,这可能影响到下周的走向.

他说,标普500指数若升破1,376点,则有进一步走高的可能;若持平于或低于该处,则可能遭遇更多抛压.

**美联储动向**

有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)或宣布更多量化宽松的揣测,让一些投资者维持乐观,不过迄今没有什么迹象表明美联储将对政策作出改变.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)定于周二举行会议,会后料发布声明.

周二早间的2月零售销售,将是未来一周最受关注的报告之一.路透调查的分析师预估显示,2月零售销售料上升1%,好于1月的上升0.4%.扣除汽车的2月零售销售预计增长0.7%,持平于1月增幅.

由于目前油价持于每桶100美元上方,投资者将关注下周的2月通胀数据,包括周四的生产者物价指数(PPI)和周五的消费者物价指数(CPI).

路透调查预计,上月美国整体PPI料上升0.5%,1月则为升0.1%.扣除易波动的食品和能源价格,2月核心PPI料仅增长0.2%,低于1月0.4%的增幅.

2月整体CPI预计升高0.4%,1月实际为升高0.2%.扣除食品和能源的核心CPI料仅升高0.2%,与1月升幅一致.

周五还将迎来消费者信心指数.路透/密西根大学消费者信心指数3月初值料升至76.0,2月报75.3.

近期出炉的一连串数据都较为强劲,令人预期这种良好趋势将延续下去.

"诚然,今天的非农就业数据很不错,但市场也确实需要好的数据,"巴克莱资本驻纽约股票研究主管Barry Knapp说."在这个节骨眼上,需要有好的数据才行."

标准普尔分析师Howard Silverblatt说,虽然标普500整体指数较2009年3月9日低点已上扬102%,但具体到各个板块的表现,差异却很大,这印证了投资者的不确定感.

自2009年3月触及低点以来,标普非必需品指数.GSPD表现最佳,涨幅约有175%.标普电信指数.GSPL以49%的涨幅排在最后.

"从某种程度上说,投资者在对短期事件作出反应,而不是在做长期投资考量,"Silverblatt说.(完)

--编译 艾茂林; 审校 白云

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