〔全球汇市〕投机客在3月6日止当周增持美元多仓和日圆空仓--CFTC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透纽约3月9日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客增持美元多头仓位和日圆空头仓位.
3月6日止当周,美元净多头仓位升至192.7亿美元,前一周为129.8亿美元.
做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
3月6日当周 2月28日当周
多头仓位 33,281 51,558
空头仓位 52,639 52,761
净仓位 -19,358 -1,203
欧元(125,000欧元为1口)
3月6日当周 2月28日当周
多头仓位 39,943 35,728
空头仓位 156,416 145,402
净仓位 -116,473 -109,674
英镑(62,500英镑为1口)
3月6日当周 2月28日当周
多头仓位 22,308 26,931
空头仓位 59,407 50,166
净仓位 -37,099 -23,235
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
3月6日当周 2月28日当周
多头仓位 8,114 9,775
空头仓位 27,592 29,166
净仓位 -19,478 -19,391
加元(100,000加元为1口)
3月6日当周 2月28日当周
多头仓位 55,906 50,763
空头仓位 29,874 28,283
净仓位 26,032 22,480
澳元(100,000澳元为1口)
3月6日当周 2月28日当周
多头仓位 96,358 103,665
空头仓位 34,638 25,464
净仓位 61,720 78,201
(完)
--编译 白云;审校 艾茂林
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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