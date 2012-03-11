〔全球汇市〕投机客在3月6日止当周增持美元多仓和日圆空仓--CFTC

路透纽约3月9日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客增持美元多头仓位和日圆空头仓位.

3月6日止当周,美元净多头仓位升至192.7亿美元,前一周为129.8亿美元.

做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

3月6日当周 2月28日当周

多头仓位 33,281 51,558

空头仓位 52,639 52,761

净仓位 -19,358 -1,203

欧元(125,000欧元为1口)

3月6日当周 2月28日当周

多头仓位 39,943 35,728

空头仓位 156,416 145,402

净仓位 -116,473 -109,674

英镑(62,500英镑为1口)

3月6日当周 2月28日当周

多头仓位 22,308 26,931

空头仓位 59,407 50,166

净仓位 -37,099 -23,235

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

3月6日当周 2月28日当周

多头仓位 8,114 9,775

空头仓位 27,592 29,166

净仓位 -19,478 -19,391

加元(100,000加元为1口)

3月6日当周 2月28日当周

多头仓位 55,906 50,763

空头仓位 29,874 28,283

净仓位 26,032 22,480

澳元(100,000澳元为1口)

3月6日当周 2月28日当周

多头仓位 96,358 103,665

空头仓位 34,638 25,464

净仓位 61,720 78,201

(完)

--编译 白云;审校 艾茂林

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]