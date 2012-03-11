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市场报道 | 2012年 3月 11日 星期日 13:24 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货3月6日持仓报告(表)

路透3月9日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年3月6日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(438,188口)

92,927 123,471 77,178 231,002 184,137 401,107 384,786 37,081 53,402

较2月28日变动(减少8,569口)

1,097 -18,556 3,953 -13,613 3,815 -8,563 -10,788 -6 2,219

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

21.2 28.2 17.6 52.7 42.0 91.5 87.8 8.5 12.2

各类交易商数量(总计为378家)

110 136 140 75 102 279 300 (完)

--编译 艾茂林;审校 白云

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