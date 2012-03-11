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市场报道 | 2012年 3月 11日 星期日 13:23 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货3月6日持仓报告(表)

路透3月9日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年3月6日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,289,545口)

374,758 91,866 221,243 567,409 736,496 1163410 1049605 126,135 239,940

较2月28日变动(增加7,926口)

12,354 -21,434 13,460 -10,839 20,900 14,975 12,926 -7,049 -5,000

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.1 7.1 17.2 44.0 57.1 90.2 81.4 9.8 18.6

各类交易商数量(总计为684家)

204 123 188 186 304 466 550 (完)

--编译 艾茂林;审校 白云

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