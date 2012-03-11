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市场报道 | 2012年 3月 11日 星期日 13:23 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货3月6日持仓报告(表)

路透3月9日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年3月6日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(568,715口)

203,586 43,077 80,451 232,821 359,718 516,858 483,246 51,857 85,469

较2月28日变动(增加28,405)

28,241 -5,711 -2,571 1,621 33,676 27,291 25,394 1,114 3,011

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.8 7.6 14.1 40.9 63.3 90.9 85.0 9.1 15.0

各类交易商数量(总计为511家)

192 106 162 113 175 377 391 (完)

--编译 艾茂林;审校 白云

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