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市场报道 | 2012年 3月 11日 星期日 13:22 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货3月6日持仓报告(表)

路透3月9日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年3月6日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(176,384口)

52,210 43,843 15,632 92,077 101,628 159,919 161,103 16,465 15,281

较2月28变动(增加4,752口)

3,655 978 -46 1,008 3,477 4,617 4,409 135 343

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.6 24.9 8.9 52.2 57.6 90.7 91.3 9.3 8.7

各类交易商数量(总计为257家)

81 95 66 53 62 170 191 (完)

--编译 艾茂林;审校 白云

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