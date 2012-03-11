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市场报道 | 2012年 3月 11日 星期日 13:21 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货3月6日持仓报告(表)

路透3月9日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年3月6日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,584,849口)

396,749 159,797 475,269 615,643 889,263 1487661 1524329 97,188 60,520

较2月28日变动(增加67,016口)

2,093 19,700 29,577 35,381 17,451 67,051 66,728 -35 288

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.0 10.1 30.0 38.8 56.1 93.9 96.2 6.1 3.8

各类交易商数量(总计为354家)

145 79 174 94 94 330 280 (完)

--编译 艾茂林;审校 白云

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