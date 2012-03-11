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市场报道 | 2012年 3月 11日 星期日 13:21 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金3月6日持仓报告(表)

路透3月9日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年3月6日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(443,249口)

198,112 34,847 33,759 152,969 353,177 384,840 421,783 58,409 21,466

较2月28日变动(减少35,795口)

-32,938 -2,983 1,198 7,908 -37,235 -23,832 -39,020 -11,963 3,225

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

44.7 7.9 7.6 34.5 79.7 86.8 95.2 13.2 4.8

各类交易商数量(总计为314家)

178 68 83 44 52 262 168 (完)

--编译 艾茂林;审校 白云

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