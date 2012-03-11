〔CFTC报告〕COMEX期金3月6日持仓报告(表)

《路透晚报》--3月1日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
路透3月9日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年3月6日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(443,249口)
198,112 34,847 33,759 152,969 353,177 384,840 421,783 58,409 21,466
较2月28日变动(减少35,795口)
-32,938 -2,983 1,198 7,908 -37,235 -23,832 -39,020 -11,963 3,225
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
44.7 7.9 7.6 34.5 79.7 86.8 95.2 13.2 4.8
各类交易商数量(总计为314家)
178 68 83 44 52 262 168 (完)
--编译 艾茂林;审校 白云
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 * 招标时间：3月2日(周四)14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商) * 预测区间：3.77%-3.85%；3.94%-4.01%；4.06%-4.12% * 预测均值：3.80%；3.96%；4.09% 路透上海3月1日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债。路透调查显示，今 日现券走势偏弱，午后收益率上行加重谨慎情绪。不过10年国开债作为利率债主打，基本需求预计仍在，因此 ，上述三期债收益率预测均值仍略低于二级，落在3.80%、3.96%和4.09%。 但也有交易员指出，此前现券向好基础并不牢固，加之美债出现下跌、一季末MPA考核等不利因素，债市 短期预期不佳，不排除明日定位偏高的可能。 华中一银行交易员认为，以10年国开债为例，午后现券收益率上行影响情绪，但考虑到该标的券的较高活 跃度，若届时市场没有大的变化，预计明日新债定位将