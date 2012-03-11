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市场报道 | 2012年 3月 11日 星期日 13:20 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜3月6日持仓报告(表)

路透3月9日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年3月6日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(152,741口)

44,783 33,198 19,235 76,505 83,720 140,523 136,153 12,218 16,588

较2月28日变动(减少571口)

883 -191 874 -820 -2,340 937 -1,657 -1,508 1,086

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.3 21.7 12.6 50.1 54.8 92.0 89.1 8.0 10.9

各类交易商数量(总计为195家)

64 66 43 45 49 133 139 (完)

--编译 艾茂林;审校 白云

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