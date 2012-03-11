《综述》美国2月非农就业岗位增幅超预期,预示经济复苏力道增强

* 美国2月非农就业岗位增加22.7万个

* 失业率持稳于8.3%

* 就业增长降低美联储行动的必要性

路透华盛顿3月9日电---美国雇主在2月连续第三个月增聘超过20万员工,表明经济正在走强,也降低了美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步出台货币刺激措施的必要.

周五美国劳工部报告称,上月非农就业岗位增加22.7万个,这亦提高了总统奥巴马争取连任的机率.[ID:nEAPA90DS3]

尽管人们纷纷回归找工作的劳动力大军,但2月失业率仍维持在8.3%的三年低点.此外,修正后的数据显示,1月和12月两月的就业岗位比初值多出6.1万个.

"经济虽然远未痊愈,但已获得独立前行的足够动能,这种动能似乎还在增强,"John Hancock金融服务公司的分析师Megan Ellis说."目前来看,美联储基本不需要作什么,只要坐下来等待和期盼就好."

受此数据鼓舞,美国股市收高,而公债价格小跌,因交易商调降美联储增加公债购买的预期.

美元兑日圆冲至11个月高位附近,并有望录得连续第五周上涨,为近五年来最好纪录.

美联储主席贝南克上周表示,就业市场状况"绝非正常",若要持续改善,需要以美国商品和服务需求增加为前提条件.

不过他表示,只有在前景恶化的情况下,美联储才会启动另一轮宽松货币政策以拉低利率.该央行定于下周召开会议.

21家直接与美联储作交易的华尔街大公司中,有18家接受了路透访问.调查结果显示,14家预计联储最终会认为经济需要更多帮助,不过他们下调了对联储购债规模的预期.

就业参与率从1月的63.7升至63.9%,显示美国民众对就业前景感到越来越乐观.

劳动力大军增加47.6万人,为2010年4月以来最大升幅.纳入那些愿意工作但已停止找工作、以及从事兼职工作但想要更多工作的人群后,一项更广泛的失业率指标降至三年低点14.9%.

鉴于经济增长依然乏力,就业市场的相对强劲让分析师们感到困惑.

本季的经济增长环比年率料自第四季的3%放缓,因汽油价格高涨抑制支出,且欧洲衰退打压出口.

消费者支出已经连续三个月持平,周五有报告显示美国贸易逆差触及三年高点,归咎于高油价和进口创纪录.这导致一些分析师调降经济增长预估.

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