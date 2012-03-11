〔两会专访〕中国"十二五"年均铁路投资预计约为6,000亿元--专家

印度黄金：2月进口骤增逾82%，受益于累积需求释放及零售需求--GFMS
路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
* 去年停工铁路约有70%已恢复开工
* 预计"十二五"期间铁路投资年均约在6,000亿元
* 中长期铁路规划料不会调整
路透北京3月11日电---经历过2011年的多事之秋,中国铁路建设正逐步回归常态,中国工程院院士、中铁隧道集团副总工程师王梦恕周日表示,去年停工的铁路项目中约有70%已陆续恢复建设,预计"十二五"(2011-2015年)期间年均铁路投资在6,000亿元人民币左右.
他在接受路透专访时并称,铁路建设应该还是按照《中长期铁路网规划》进行,但优先次序可能会做调整,未来将更重视货运发展.
"中长期规划要求到2020年(全国铁路运营里程)要达到12万公里,'十二五','十三五'需要各1.5万公里,我认为'十二五'完成1.5万公里应该没有问题."王梦恕表示.目前的运营里程约为9.1万公里.
他进一步指出,由于每公里总费用约2亿,按每年3,000公里计算,每年总投资约在6,000亿元,他预计"十二五"将按该速度稳步发展,以完成中长期规划设定的目标.
受甬温线动车事故以及铁路建设资金紧张的影响,去年中国铁路建设大幅放缓,当时媒体曾报导,因资金紧张,大部分铁路在建项目处于半停工状态.对此王梦恕称,大概有70%以上的项目目前已恢复,铁道部对中国南车(601766.SS)(1766.HK)、中国中铁(601390.SS)(0390.HK)等相关企业的欠款也已全部还清.
去年投资目标已落空.铁道部调低今年投资目标,2012年将安排固定资产投资5,000亿元人民币,其中基本建设投资4,000亿元. [ID:nSB1304140]
王梦恕称,目前货运,尤其是煤炭运量太大,可能需要调整一下,接下来的铁路建设或往货运倾斜."一年货运运量只有40亿吨,光运煤就36亿吨,所以要大力发展货运."
在缓解铁道部融资难方面,他建议成立一家投资公司,主要从事铁路建设融资、贷款和收回折旧费.并呼吁加大财政直接拨款,占比能达到40%左右.
铁道部去年承受较大的资金压力,负债率攀升至60%附近,部长盛光祖稍早表示,要扩大铁路建设债券规模,并积极争取地方政府投资和吸引民间资本等,以进一步拓宽铁路建设资金筹措渠道.
消息人士此前对路透表示,中国铁道部拟发行总额约1,500亿元的企业债,并称是次债券发行尚在报批程序中,具体发行规模尚待最终确定.如果这一计划成行,铁道部今年企业债融资规模将明显高于去年1,000亿元水平.[ID:nSB1399392]
中国中铁隧道集团隶属于中国中铁股份有限公司,是中国隧道和地下工程领域最大的企业集团. (完)
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--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
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* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 * 招标时间：3月2日(周四)14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商) * 预测区间：3.77%-3.85%；3.94%-4.01%；4.06%-4.12% * 预测均值：3.80%；3.96%；4.09% 路透上海3月1日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债。路透调查显示，今 日现券走势偏弱，午后收益率上行加重谨慎情绪。不过10年国开债作为利率债主打，基本需求预计仍在，因此 ，上述三期债收益率预测均值仍略低于二级，落在3.80%、3.96%和4.09%。 但也有交易员指出，此前现券向好基础并不牢固，加之美债出现下跌、一季末MPA考核等不利因素，债市 短期预期不佳，不排除明日定位偏高的可能。 华中一银行交易员认为，以10年国开债为例，午后现券收益率上行影响情绪，但考虑到该标的券的较高活 跃度，若届时市场没有大的变化，预计明日新债定位将