〔两会专访〕中国"十二五"年均铁路投资预计约为6,000亿元--专家

* 去年停工铁路约有70%已恢复开工

* 预计"十二五"期间铁路投资年均约在6,000亿元

* 中长期铁路规划料不会调整

路透北京3月11日电---经历过2011年的多事之秋,中国铁路建设正逐步回归常态,中国工程院院士、中铁隧道集团副总工程师王梦恕周日表示,去年停工的铁路项目中约有70%已陆续恢复建设,预计"十二五"(2011-2015年)期间年均铁路投资在6,000亿元人民币左右.

他在接受路透专访时并称,铁路建设应该还是按照《中长期铁路网规划》进行,但优先次序可能会做调整,未来将更重视货运发展.

"中长期规划要求到2020年(全国铁路运营里程)要达到12万公里,'十二五','十三五'需要各1.5万公里,我认为'十二五'完成1.5万公里应该没有问题."王梦恕表示.目前的运营里程约为9.1万公里.

他进一步指出,由于每公里总费用约2亿,按每年3,000公里计算,每年总投资约在6,000亿元,他预计"十二五"将按该速度稳步发展,以完成中长期规划设定的目标.

受甬温线动车事故以及铁路建设资金紧张的影响,去年中国铁路建设大幅放缓,当时媒体曾报导,因资金紧张,大部分铁路在建项目处于半停工状态.对此王梦恕称,大概有70%以上的项目目前已恢复,铁道部对中国南车(601766.SS)(1766.HK)、中国中铁(601390.SS)(0390.HK)等相关企业的欠款也已全部还清.

去年投资目标已落空.铁道部调低今年投资目标,2012年将安排固定资产投资5,000亿元人民币,其中基本建设投资4,000亿元. [ID:nSB1304140]

王梦恕称,目前货运,尤其是煤炭运量太大,可能需要调整一下,接下来的铁路建设或往货运倾斜."一年货运运量只有40亿吨,光运煤就36亿吨,所以要大力发展货运."

在缓解铁道部融资难方面,他建议成立一家投资公司,主要从事铁路建设融资、贷款和收回折旧费.并呼吁加大财政直接拨款,占比能达到40%左右.

铁道部去年承受较大的资金压力,负债率攀升至60%附近,部长盛光祖稍早表示,要扩大铁路建设债券规模,并积极争取地方政府投资和吸引民间资本等,以进一步拓宽铁路建设资金筹措渠道.

消息人士此前对路透表示,中国铁道部拟发行总额约1,500亿元的企业债,并称是次债券发行尚在报批程序中,具体发行规模尚待最终确定.如果这一计划成行,铁道部今年企业债融资规模将明显高于去年1,000亿元水平.[ID:nSB1399392]

中国中铁隧道集团隶属于中国中铁股份有限公司,是中国隧道和地下工程领域最大的企业集团. (完)

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