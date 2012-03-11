〔金砖国家〕3月9日股汇市收盘纵览

路透3月12日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月9日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.7%,至1,060.01点.

中国股市:沪综指周五收市继续上涨.分析师指出,中国2月居民消费价格指数(CPI)涨幅创下20个月新低,给货币政策带来放松空间.不过目前资金面并未实质性改善,投资者谨慎气氛未消,大盘反弹温和.

沪综指收报2,439.462点,涨19.186点,或0.79%;今日沪市A股成交金额为1,001.5亿元人民币,上日为930.7亿元.沪综指本周累计下跌0.9%,终结之前连续七周的升势.[.SSCN]

香港股市:周五在清淡市况中收高,受金融和成长题材行业提振,此前一系列中国经济数据弱于预期,料将给该国更多空间放宽政策以提振经济成长.恒生指数收高0.89%至21,086点,但本周跌2.21%.恒生国企指数收高0.79%,报11,256.28点,本周跌4.11%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五收盘小幅回升.希腊债务互换问题现转机,隔夜欧元引领非美货币走强,今日人民币中间价跟随大幅反弹,盘中汇价亦基本围绕中间价小幅震荡.北京时间17:18,NDF一年期人民币/美元报6.2940/80.[CNY/CN][ID:nSB2025189]

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印度股市:收高2.1%,录得近九周来最大单日涨幅,ICICI Bank (ICBK.NS)一路领涨.因继希腊避免了很快违约的风险后,全球风险意愿改善.指标BSE指数.BSESN收高2.09%,为1月10日以来最大涨幅,报17,503.24点.[.BO]

印度汇市:印度卢比上涨,受当地股市涨势带动,不过分析师预期,因外资流入的步伐似乎正在减慢,中期内卢比的涨幅料有限.卢比兑美元收报49.84/85,高于周三的 50.28/29.当地市场周四因公共假期休市.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,721.270点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.02%,报910.24点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.57%,报29.5200;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.44%,报38.8200卢布.

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巴西股市:收低,欧洲债务问题仍令人担忧,此前希腊就债务互换进行协商,这是该国获得资金援助的先决条件.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下滑0.31%,一周来累计下滑约1.6%.[ID:nL2E8E9DG5]

巴西汇市:巴西雷亚尔跌至八周低点,市场预期央行会进行大幅降息,且因担心强势货币损及经济增长,当局可能会推出新的干预措施.雷亚尔兑美元BRBYBRL=下滑1.29%至1.7835.[ID:nL2E8EA009]

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南非股市:连续第三日收高.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上升0.43%,报30,100.61 点.综合指数.JALSH亦上涨0.5%,收报33,926.20点.[.J][ID:nL5E8E9A2A]

南非汇市:南非兰特兑美元回落近1%,投资者风险意愿不强,且欧洲债务问题仍令市场蒙阴.南非兰特兑美元ZAR=D3一度下滑0.92%,1651GMT报7.5214,较周四纽约尾盘收位7.48回落0.55%.[ZAR/][ID:nL5E8E9AJ5](完)