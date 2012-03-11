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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 06:42 BJT

全球外汇市场3月12日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月11日(日)

2350 - 日本1月机械订单

2350 - 日本2月国内企业物价指数

3月12日(一)

-- - 日本央行开始为期两天的政策会议

0500 - 日本2月消费者信心指数

0700 - 德国2月批发(趸售)物价指数

0900 - 意大利第四季GDP终值

1400 - 美国2月就业趋势指数

1600 - 欧元集团会议

1800 - 美国2月联邦预算

2145 - 新西兰2月食品价格指数

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张涛;审校 王丽鑫

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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