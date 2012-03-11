《中国报摘》--中国证券报3月12日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清表示,证监会正在和有关部门探讨资本市场税收优惠政策,欢迎养老金入市.同时,目前不是推出国际板的最佳时机,也不具备实行"T+0"的条件.

* 其他:

--国家统计局局长马建堂表示,今年输入型通胀压力一定会呈减小的趋势.希望相关部门继续努力,让物价得到控制的势头更好地延续,让利率为正的状况延续下去.

--全国人大代表、证监会上市部巡视员兼副主任欧阳泽华指出,并购基金在中国是新兴事物,将为解决融资缺口问题发挥重大作用.证监会将大力发展并购基金,鼓励券商申请并购基金试点,并将在行业评估之后确定试点券商,目前已经有多家券商递交了试点方案.

--工信部部长苗圩表示,今年稀土出口配额和去年一样,没有缩减.中国政府没有人为控制稀土出口.未来稀土生产企业整合成功后,将只保留2-3家大型稀土企业.整合的目的是为了珍惜资源.目前内蒙古已经组建了一家大型稀土企业,即包钢稀土(600111.SS).

--全国人大代表、江苏证监局局长左红指出,未来应加强和完善多层次资本市场体系建设,为成长型科技创新企业搭建直接融资平台,同时应畅通长期资金入市的渠道.

--国土资源部部长徐绍史表示,今年国土部清理小产权房的工作,主要是一手要抓调查研究清理试点,另一手要抓执法检查、严格防范,不让小产权房现象继续蔓延.

--全国政协常委、国家能源局原局长张国宝表示,从去年国家首次对新能源发展实施统筹规划,启动风电首次统一规划项目以来,国内风电并网发电量较上年增长41%,达733亿千瓦时,增速大幅提高.光伏发电并网装机达214万千瓦,并网率达71.3%.风电、光伏设备制造领域的过剩产能也得到有效疏导.

--全国政协委员、环保部环境监测总站办公室副主任温香彩表示,《PM2.5监测设备选购及使用指导意见》最快一两个月内出台.今年中央财政计划用于各地PM2.5设备采购的补贴达28亿元人民币.未来PM2.5的监测不仅限于城市,诸如火电、钢铁等工业污染源的监测和治理也将加速推进.

--全国政协委员、工信部电信研究院院长曹淑敏表示,工信部今年将主导一系列工作推动"三网融合"启动实质进程.其中包括,国家级广电网络公司将于上半年内挂牌;工信部将出台新修订的电信业务分类目录,并依据目录对广电及电信运营商将分别发放双向接入牌照等.

--中国银行间市场交易商协会消息,截至2011年底,经该协会注册的债务融资工具年度新发行量、累计发行规模、存量规模分别达到1.84万亿元、5.67万亿元、3.02万亿元,分别占企业直接债务融资规模的78%、70.8%、59.6%,较2010年底分别上升2.5、3.0、4.3个百分点.

--据同花顺粗略统计,今年以来上市公司发放委托贷款趋势有增无减,已有25家上市公司发布了有关委托贷款的公告,为其他公司提供了约30亿元委托贷款,与去年同期相比增长约50%.尤其是一些"放贷专业户"公司,委托贷款收益相当丰厚.

--据清科统计,2月VC/PE(风险投资/私募股权)共发生投资案例29起,其中披露金额的25起投资案例,涉及金额约6.05亿美元.行业方面,由于消费成为2012年投资热点,生物技术/医疗健康行业表现突出.

--ST金化(600722.SS)修订非公开发行股票方案,募集资金总额由之前的不超过22亿元下调为16亿元,大股东冀中能源(000937.SZ)将以现金的方式全额认购公司此次定向增发股份.(完)

--整理 冉莹; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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