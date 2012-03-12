〔中国证券〕证监会主席称正探讨长期资金入市税收减免措施--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透上海3月12日电---上海证券报周一报导,中国证监会主席郭树清在列席人大会议时表示,目前证监会正与有关部门探讨养老金等长期资金入市税收减免等方面的措施.不过他坦言,应该不会有什么特别的优惠,而且引入养老金等长期资金光靠优惠是不行的.
"不同的组合、不同的基金,有不同的投资要求,不可能百分之百全投股票,"他说，欢迎养老金入市,同时提醒要审慎投资.所谓入市,不仅包括股市,还包括国债、金融债、企业债等在内的债市,还包括银行理财产品、组合存款、现金等等.
人力资源和社会保障部部长尹蔚民日前对记者表示,个别省市养老金投资运营试点两会后启动.
关于证券市场引入银行理财产品等资金方面,他表示正在研究,其关键在于充分揭示风险,并让投资者自行选择判断。
对于国际板何时推出,他重申,当前不是国际板推出的最佳时期,国际板推出也没有时间表,其发行、上市、交易相关制度均需再研究完善,并进行统筹考虑.
针对有建议A股应实施T+0(当天回转)交易,郭树清表示,目前不具备T+0交易的条件."T+0意味着当天买了可以当天卖,在市场还不那么健全,投资者还不是那么成熟的情况下,可能会给管理上带来更大难度."
有传闻称台湾将开放个人投资者对A股市场的投资限制,对此,郭树清表示,"现在还没有听说"他说,在合格境外机构投资者(QFII)制度下,台湾的机构可以投资A股,将来RQFII、个人投资者均存在可能,但目前尚未进行研究.
台湾新光金控(2888.TW)旗下的新光人寿及富邦投信、宝来投信、群益投信等投资机构已相继取得大陆QFII额度.(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市