〔中国基金〕证监会将鼓励券商申请并购基金试点,多家券商已交方案

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透上海3月12日电---中国证券报周一报导,全国人大代表、证监会上市部巡视员兼副主任欧阳泽华表示,并购基金在中国是新兴事物,将为解决融资缺口问题发挥重大作用.证监会将大力发展并购基金,鼓励券商申请并购基金试点,并将在行业评估之后确定试点券商,目前已经有多家券商递交了试点方案.
他在证监会系统代表委员新闻会上称,证监会今年将致力于提高并购重组效率,目前,证监会已做到审核标准与审核机构公开,今年上半年将争取实现审核过程的公开.同时,将抓好上市公司信息披露工作,提高现金分红的披露监管,加大对信息披露违规的问责力度,增加信息披露的有效性并构建上市公司和投资者的互动平台等.
他指出,证监会今年将推进有关上市公司监管的多项法律法规的制订完善,一是上市公司监管条例的修订已完成初稿,涉及国有股东监管措施、同业竞争、关联交易等方面的问题正在进一步协调,希望今年能够推出;二是在去年的基础上继续推动重大资产重组办法修订;三是修订上市公司收购办法.
他还表示,修订法律法规还包括修订交易所的上市规则.创业板退市方案发布后,上市规则需要配套完善,两个交易所正就此进一步协调,修订内容涉及信息披露、停复牌等规则.(完)
--发稿 林琦 审校 杨淑祯
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市