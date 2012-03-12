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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 08:03 BJT

〔中国基金〕证监会将鼓励券商申请并购基金试点,多家券商已交方案

路透上海3月12日电---中国证券报周一报导,全国人大代表、证监会上市部巡视员兼副主任欧阳泽华表示,并购基金在中国是新兴事物,将为解决融资缺口问题发挥重大作用.证监会将大力发展并购基金,鼓励券商申请并购基金试点,并将在行业评估之后确定试点券商,目前已经有多家券商递交了试点方案.

他在证监会系统代表委员新闻会上称,证监会今年将致力于提高并购重组效率,目前,证监会已做到审核标准与审核机构公开,今年上半年将争取实现审核过程的公开.同时,将抓好上市公司信息披露工作,提高现金分红的披露监管,加大对信息披露违规的问责力度,增加信息披露的有效性并构建上市公司和投资者的互动平台等.

他指出,证监会今年将推进有关上市公司监管的多项法律法规的制订完善,一是上市公司监管条例的修订已完成初稿,涉及国有股东监管措施、同业竞争、关联交易等方面的问题正在进一步协调,希望今年能够推出;二是在去年的基础上继续推动重大资产重组办法修订;三是修订上市公司收购办法.

他还表示,修订法律法规还包括修订交易所的上市规则.创业板退市方案发布后,上市规则需要配套完善,两个交易所正就此进一步协调,修订内容涉及信息披露、停复牌等规则.(完)

--发稿 林琦 审校 杨淑祯

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