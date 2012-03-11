《美国上市公司业绩公布日程表》--3月12日-3月19日

印度黄金：2月进口骤增逾82%，受益于累积需求释放及零售需求--GFMS
路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
汤森路透3月9日电---以下为标准普尔500企业中将于3月12日-3月19日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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3月15日 Q4 Ross Stores Inc (ROST.O) 0.86 26 0.69
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
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* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 * 招标时间：3月2日(周四)14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商) * 预测区间：3.77%-3.85%；3.94%-4.01%；4.06%-4.12% * 预测均值：3.80%；3.96%；4.09% 路透上海3月1日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债。路透调查显示，今 日现券走势偏弱，午后收益率上行加重谨慎情绪。不过10年国开债作为利率债主打，基本需求预计仍在，因此 ，上述三期债收益率预测均值仍略低于二级，落在3.80%、3.96%和4.09%。 但也有交易员指出，此前现券向好基础并不牢固，加之美债出现下跌、一季末MPA考核等不利因素，债市 短期预期不佳，不排除明日定位偏高的可能。 华中一银行交易员认为，以10年国开债为例，午后现券收益率上行影响情绪，但考虑到该标的券的较高活 跃度，若届时市场没有大的变化，预计明日新债定位将