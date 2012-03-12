朝鲜预计保持连续性发展--美国智库

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约3月10日电---美国国务院一名前任高官周六表示，在纽约的朝鲜官方代表团表示，朝鲜前领导人金正日逝世后，朝鲜将保持发展的"连续性"。
由朝鲜外务省副相李勇浩率领的朝鲜代表团周六与美国外交政策全国委员会进行了约六小时的会晤。在随后举行的新闻发布会上，与会的美国国务院前官员、前驻韩国高级外交官李维亚(Evans Revere)表示，他对此次非正式会谈感到振奋。
李维亚表示，朝鲜似乎有"很强的连续性"。
"这意味着朝鲜不会向不可预知或奇怪的方向发展。"
此前，朝鲜与美国达成协议。朝鲜同意暂停核试验、远程导弹发射以及铀浓缩活动。同时，美国承诺恢复对朝鲜的粮食援助。(完)
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市