《独家新闻》WTO上诉机构对波音获美政府不当补贴基本维持原判--消息

路透巴黎3月9日电---消息人士透露,世界贸易组织(WTO)基本维持对波音(BA.N)获得不公平补贴一事的裁定,一场规模宏大的贸易争端再起波澜.此前WTO已认定欧洲补贴空中客车为不正当做法.

这场全球最大规模的贸易纠纷在周一进入紧要关头,WTO上诉机构将结束两项调查,公布对波音接受补贴一事的裁决.在这场争端中,双方均指责对方为自己的主要飞机制造商提供帮助.

难以预料的是,这些全球重要飞机制造商能否继续获得公共资金的帮助,以支应大型飞机开发的巨额投资.不过分析师表示,要最终走完一系列复杂的法律程序,可能需要数年.

美国在针对空中客车的诉讼中要求实施每年规模为70-100亿欧元的制裁行动.多数分析师称,这些措施要铺开需要数年时间.

贸易战中双方均指责对方以虚假合同或贷款形式接受数以十亿美元计的补贴,与此同时中国,加拿大,俄罗斯和日本的潜在竞争者正密切关注案件进展,试图借机打破欧美两巨头对航空业的垄断.

WTO仲裁机构去年判定,波音通过研究合同等形式接受至少53亿美元补贴,补贴主要来自美国航空暨太空总署(NASA)以及一系列的减税优惠.

此前,美国指控空中客车EAD.PA数十年来从欧洲政府提供的贷款获益,此事亦被WTO裁定为不公平做法.

争端双方的人士告诉路透,日内瓦贸易法庭上诉机构已对波音接受补贴一事作出决定,大致维持原有裁决.双方人士均要求不具名.

有关裁定的文本已经提前发给双方,但最终裁定消息要到周一才正式公布.

"(裁定)不会有太大改变,只是可能有一些微调,"美国一位消息人士告诉路透.来自欧洲的消息人士称这项裁决对欧盟而言是一场胜利.

WTO拒绝对此置评.

该报告有可能在3月22日获得WTO正式通过.

这项裁决预计会和此前报告一样长达数百页,给双方留下很大空间,选择具体细节用于宣布自己的胜利.

下一个争论的焦点将会是空客是否能从欧洲政府获取进一步贷款,用于新型A350飞机项目.(完)