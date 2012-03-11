〔路透调查〕交易商对美联储第三轮量化宽松的规模预期下降(更新版)

印度黄金：2月进口骤增逾82%，受益于累积需求释放及零售需求--GFMS
路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
(新增细节)
路透纽约3月9日电---周五进行的路透调查显示,美国就业市场近期的改善迹象促使大型华尔街公司的分析师重新思考,美国联邦储备理事会(美联储,FED)实施进一步货币刺激举措的力度应有多大.
多数初级交易商的分析师仍认为,美联储将推出新一轮大规模刺激计划.然而,他们预期的最新经济支持举措规模则比一个月前要小.
12家初级交易商的预估中值为,新一轮量化宽松(QE)的规模将为5,250亿美元,而在2月初进行的类似调查中,11家交易商的预估中值为6,000亿美元.
周五的调查进行之前,美国政府公布2月非农就业岗位连续第三个月增加逾20万个.[ID:nSB1425226]
不过在18家初级交易商中,仍有14家认为,美联储将继续推出新一轮量化宽松,其余四家认为不会.当被问及联储可能宣布新QE计划的时间点时,13家作答的交易商均认为将在今年,其中10家认为将在上半年宣布.
调查还发现,17家初级交易商中的10家预计联储将在2014年下半年开始升息,五家预期将在2014年下半年之前加息,还有两家认为将在2015年或更晚.(完)
--编译 徐文焰;审校 张明钧
路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
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* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 * 招标时间：3月2日(周四)14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商) * 预测区间：3.77%-3.85%；3.94%-4.01%；4.06%-4.12% * 预测均值：3.80%；3.96%；4.09% 路透上海3月1日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债。路透调查显示，今 日现券走势偏弱，午后收益率上行加重谨慎情绪。不过10年国开债作为利率债主打，基本需求预计仍在，因此 ，上述三期债收益率预测均值仍略低于二级，落在3.80%、3.96%和4.09%。 但也有交易员指出，此前现券向好基础并不牢固，加之美债出现下跌、一季末MPA考核等不利因素，债市 短期预期不佳，不排除明日定位偏高的可能。 华中一银行交易员认为，以10年国开债为例，午后现券收益率上行影响情绪，但考虑到该标的券的较高活 跃度，若届时市场没有大的变化，预计明日新债定位将