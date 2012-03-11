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市场报道 | 2012年 3月 12日 星期一 07:31 BJT

****欧洲经济指标预测--3月12日-3月19日****

路透3月12日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------3月12日当周----------------------------------

3月12日(一)

0700 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 2月 +1.0% +1.2%

(较上年同期) +2.6% +3.0%

0900 意大利国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季终值 -0.7% -0.7%

(较上年同期) -0.5% -0.5%

3月13日(二)

0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 2月 负15 负16

0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.5% -0.4%

(较上年同期) +2.6% +2.6%

0745 法国经常账收支(亿欧元) 1月 -- 赤字30

0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.3% 持平

(较上年同期) -2.4% -2.4%

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月终值 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +3.3% +3.3%

HICP(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +3.4% +3.4%

0930 英国贸易收支(亿英镑) 1月 逆差78.8 逆差71.1

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差42.5 逆差37.5

1000 德国ZEW景气判断指数 3月 正10.0 正5.4

现况指数 正42.5 正40.3

3月14日(三)

0930 英国请领失业金人数(万人) 2月 增加0.60 增加0.69

按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 1月 8.4% 8.4%

1000 欧元区工业生产(较前月) 1月 +0.5% -1.1%

(较上年同期) -0.8% -2.0%

1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.5% -0.8%

(较上年同期) +2.7% +2.7%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.4% -1.4%

(较上年同期) +1.9% +1.9%

1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 负15 负21.2

3月15日(四)

1000 欧元区就业人口(较上年同期) 第四季 -- +0.2%

(较前季) -- -0.1%

欧元区劳工成本(较上年同期) -- +2.7%

欧元区薪资 -- +2.6%

3月16日(五)

0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 1月 -- 逆差5.77

对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差14.47

1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 1月 逆差90 顺差97

--------------------------------3月19日当周---------------------------------

3月19日(一)

0900 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 1月 -- 盈余163

(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余20

净投资流动(亿欧元) -- 流入32

0900 意大利工业订单(较前月) 1月 -- +5.5%

(较上年同期) -- -4.3%

工业销售(较前月) -- +3.4%

(较上年同期) -- +5.6% (完)

--编译 杜明霞;审校 张明钧

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