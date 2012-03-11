欧洲经济指标预测--3月12日-3月19日****

印度黄金：2月进口骤增逾82%，受益于累积需求释放及零售需求--GFMS
路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
路透3月12日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月12日当周----------------------------------
3月12日(一)
0700 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 2月 +1.0% +1.2%
(较上年同期) +2.6% +3.0%
0900 意大利国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季终值 -0.7% -0.7%
(较上年同期) -0.5% -0.5%
3月13日(二)
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 2月 负15 负16
0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.5% -0.4%
(较上年同期) +2.6% +2.6%
0745 法国经常账收支(亿欧元) 1月 -- 赤字30
0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.3% 持平
(较上年同期) -2.4% -2.4%
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月终值 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +3.3% +3.3%
HICP(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +3.4% +3.4%
0930 英国贸易收支(亿英镑) 1月 逆差78.8 逆差71.1
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差42.5 逆差37.5
1000 德国ZEW景气判断指数 3月 正10.0 正5.4
现况指数 正42.5 正40.3
3月14日(三)
0930 英国请领失业金人数(万人) 2月 增加0.60 增加0.69
按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 1月 8.4% 8.4%
1000 欧元区工业生产(较前月) 1月 +0.5% -1.1%
(较上年同期) -0.8% -2.0%
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.5% -0.8%
(较上年同期) +2.7% +2.7%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.4% -1.4%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 负15 负21.2
3月15日(四)
1000 欧元区就业人口(较上年同期) 第四季 -- +0.2%
(较前季) -- -0.1%
欧元区劳工成本(较上年同期) -- +2.7%
欧元区薪资 -- +2.6%
3月16日(五)
0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 1月 -- 逆差5.77
对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差14.47
1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 1月 逆差90 顺差97
--------------------------------3月19日当周---------------------------------
3月19日(一)
0900 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 1月 -- 盈余163
(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余20
净投资流动(亿欧元) -- 流入32
0900 意大利工业订单(较前月) 1月 -- +5.5%
(较上年同期) -- -4.3%
工业销售(较前月) -- +3.4%
(较上年同期) -- +5.6% (完)
--编译 杜明霞;审校 张明钧
路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 * 招标时间：3月2日(周四)14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商) * 预测区间：3.77%-3.85%；3.94%-4.01%；4.06%-4.12% * 预测均值：3.80%；3.96%；4.09% 路透上海3月1日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债。路透调查显示，今 日现券走势偏弱，午后收益率上行加重谨慎情绪。不过10年国开债作为利率债主打，基本需求预计仍在，因此 ，上述三期债收益率预测均值仍略低于二级，落在3.80%、3.96%和4.09%。 但也有交易员指出，此前现券向好基础并不牢固，加之美债出现下跌、一季末MPA考核等不利因素，债市 短期预期不佳，不排除明日定位偏高的可能。 华中一银行交易员认为，以10年国开债为例，午后现券收益率上行影响情绪，但考虑到该标的券的较高活 跃度，若届时市场没有大的变化，预计明日新债定位将
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保