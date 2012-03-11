〔标题新闻〕美国货币基金2月增持欧元区银行债券,不担心欧元区债务危机会失控--摩根大通

《汇市简讯》欧元/美元再次下跌，焦点转向美联储和数据面

0725GMT - * 欧元/美元亚洲时段在1.0550-90区间波动，欧洲市场开低报1.0538 * 利率走势分歧助力欧元下跌 (http://reut.rs/2m6nypC) * 美联储官员讲话提升3月加息机率 * 焦点现在转向美国数据，尤其是3月10日的非农就业报告 * 据称包括主权财富基金在内的中长期投资大户一直在逢低买入 (完) (编译 李爽 审校 于春红)