〔标题新闻〕美国货币基金2月增持欧元区银行债券,不担心欧元区债务危机会失控--摩根大通

路透基点：台湾宏汇思源考虑为内湖科技园区项目贷款最多30亿台币
路透3月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，地产开发商宏汇思源正在考虑为台北的内湖科技园区项目贷款20-30亿台币(6,500–9,800万美元)。
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路透3月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，地产开发商宏汇思源正在考虑为台北的内湖科技园区项目贷款20-30亿台币(6,500–9,800万美元)。
路透3月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，作为牵头行兼簿记行的台湾企银为Valleyfield Ltd (Samoa)发起了4,000万美元三年期循环贷款交易。
0725GMT - * 欧元/美元亚洲时段在1.0550-90区间波动，欧洲市场开低报1.0538 * 利率走势分歧助力欧元下跌 (http://reut.rs/2m6nypC) * 美联储官员讲话提升3月加息机率 * 焦点现在转向美国数据，尤其是3月10日的非农就业报告 * 据称包括主权财富基金在内的中长期投资大户一直在逢低买入 (完) (编译 李爽 审校 于春红)