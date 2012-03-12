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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 09:01 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月12日(I)

**上海证券报**

--全国政协委员、中国银监会主席助理阎庆民表示,利率市场化可以发挥市场对资金的配置作用,资金价格可以通过公开的市场来发现,有助于高利贷现象的减少.

--中国银监会主席尚福林透露,前期已经上报到国务院审批的《温州金融综合改革试验区总体方案》,部门之间已经会签完毕,需要走一定的程序才能出台.

--房地产权威专家、住建部政策研究中心副主任王珏林表示,2012年房地产政策和市场走势颇受外界关注,其中政策走势不会发生变化,而市场走势还比较好.预计2012年全国房地产投资不会过于悲观,增速或在25%左右.

--中国建筑(601668.SS)称,公司已与华隆集团签署海南铜鼓岭国际生态旅游区战略合作协议,项目建设投资规模为200亿元人民币.

--中国水电(601669.SS)称,子公司中国水电建设集团国际工程有限公司与科威特AL HANI公司组成的联营体以1.436亿科威特第纳尔(约合5.18亿美元)获中标项目;此外,中国水电(马来西亚)有限公司与海星海洋有限公司签署项目设计及建造总承包合同,合同金额42.99亿令吉特(约合90.12亿元人民币).

**人民日报**

--北京市常务副市长吉林透露,北京正在准备营业税改增值税试点.现在北京市政府有关部门,特别是财政、国税、地税、发改委等部门正在进行测算,积极做好准备工作.

--中国国家开发银行[CHDB.UL]与宁夏宝塔石化集团日前正式签订战略合作协议,协议约定,由国开行规划院对宝塔石化集团的石化产业进行全面规划,指导并帮助该企业"走出去"、寻求资源合作.

**第一财经日报**

--工业和信息化部部长苗圩透露,由工信部牵头制定的四个新兴产业专项规划今年上半年能够出台.这四个新兴产业专项规划分别是新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源汽车专项规划.

--中钢协内部统计数据显示,2012年1月,全国80家重点大中型钢铁企业的利润总额出现亏损23.21亿元,而上年同期则盈利79.1亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 邵晓忆/冉莹; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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