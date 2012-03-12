《中国报摘》--其他报纸重要消息3月12日(I)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
**上海证券报**
--全国政协委员、中国银监会主席助理阎庆民表示,利率市场化可以发挥市场对资金的配置作用,资金价格可以通过公开的市场来发现,有助于高利贷现象的减少.
--中国银监会主席尚福林透露,前期已经上报到国务院审批的《温州金融综合改革试验区总体方案》,部门之间已经会签完毕,需要走一定的程序才能出台.
--房地产权威专家、住建部政策研究中心副主任王珏林表示,2012年房地产政策和市场走势颇受外界关注,其中政策走势不会发生变化,而市场走势还比较好.预计2012年全国房地产投资不会过于悲观,增速或在25%左右.
--中国建筑(601668.SS)称,公司已与华隆集团签署海南铜鼓岭国际生态旅游区战略合作协议,项目建设投资规模为200亿元人民币.
--中国水电(601669.SS)称,子公司中国水电建设集团国际工程有限公司与科威特AL HANI公司组成的联营体以1.436亿科威特第纳尔(约合5.18亿美元)获中标项目;此外,中国水电(马来西亚)有限公司与海星海洋有限公司签署项目设计及建造总承包合同,合同金额42.99亿令吉特(约合90.12亿元人民币).
**人民日报**
--北京市常务副市长吉林透露,北京正在准备营业税改增值税试点.现在北京市政府有关部门,特别是财政、国税、地税、发改委等部门正在进行测算,积极做好准备工作.
--中国国家开发银行[CHDB.UL]与宁夏宝塔石化集团日前正式签订战略合作协议,协议约定,由国开行规划院对宝塔石化集团的石化产业进行全面规划,指导并帮助该企业"走出去"、寻求资源合作.
**第一财经日报**
--工业和信息化部部长苗圩透露,由工信部牵头制定的四个新兴产业专项规划今年上半年能够出台.这四个新兴产业专项规划分别是新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源汽车专项规划.
--中钢协内部统计数据显示,2012年1月,全国80家重点大中型钢铁企业的利润总额出现亏损23.21亿元,而上年同期则盈利79.1亿元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 邵晓忆/冉莹; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市