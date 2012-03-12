安南在叙利亚调解未获明确回应 无功而返

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特3月12日电---联合国与阿拉伯国家联盟特使安南(Kofi Annan)结束了叙利亚之行，他在访问期间与叙利亚总统阿萨德进行了对话，但在结束该国暴力冲突方面似乎并无进展。
安南周日在大马士革表示：“我因若干理由感到乐观。这里的局势已经如此糟糕、如此危险，以致于我们无法承受失败。”
安南就停火、对话和人道主义援助等提出“具体方案”，但阿萨德并未给出明确回应。阿萨德对安南表示，反对派“恐怖分子”正在阻碍实现任何政治解决方案。
联合国安理会周一将就叙利亚危机召开特别会议，美国国务卿希拉里届时将在纽约会见俄罗斯外长拉夫罗夫。
俄罗斯和中国希望国际社会对叙利亚暴力的抨击更为中立。中国外交部部长助理张明周日在利雅得表示，叙利亚冲突双方应停战，受到战争蹂躏的地区应获得援助，但他也警告他国，不要利用援助进行“干预”。
沙特阿拉伯和卡塔尔对叙利亚政府采取强硬立场。
沙特外交大臣费萨尔亲王周日再次呼吁对叙利亚反对派提供武器。他说，这是没有外国干涉而结束冲突的唯一方式。
在利雅得结束与德国外长韦斯特韦勒(Guido Westerwelle)的会谈后，费萨尔亲王表示：“叙利亚当局正在对其公民进行大屠杀。”
韦斯特韦勒表示：“我们不能接受阿萨德政府继续对其民众实施完全非理性的暴行。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市