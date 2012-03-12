安南在叙利亚调解未获明确回应 无功而返

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特3月12日电---联合国与阿拉伯国家联盟特使安南(Kofi Annan)结束了叙利亚之行，他在访问期间与叙利亚总统阿萨德进行了对话，但在结束该国暴力冲突方面似乎并无进展。

安南周日在大马士革表示：“我因若干理由感到乐观。这里的局势已经如此糟糕、如此危险，以致于我们无法承受失败。”

安南就停火、对话和人道主义援助等提出“具体方案”，但阿萨德并未给出明确回应。阿萨德对安南表示，反对派“恐怖分子”正在阻碍实现任何政治解决方案。

联合国安理会周一将就叙利亚危机召开特别会议，美国国务卿希拉里届时将在纽约会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

俄罗斯和中国希望国际社会对叙利亚暴力的抨击更为中立。中国外交部部长助理张明周日在利雅得表示，叙利亚冲突双方应停战，受到战争蹂躏的地区应获得援助，但他也警告他国，不要利用援助进行“干预”。

沙特阿拉伯和卡塔尔对叙利亚政府采取强硬立场。

沙特外交大臣费萨尔亲王周日再次呼吁对叙利亚反对派提供武器。他说，这是没有外国干涉而结束冲突的唯一方式。

在利雅得结束与德国外长韦斯特韦勒(Guido Westerwelle)的会谈后，费萨尔亲王表示：“叙利亚当局正在对其公民进行大屠杀。”

韦斯特韦勒表示：“我们不能接受阿萨德政府继续对其民众实施完全非理性的暴行。”（完）