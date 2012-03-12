〔欧元区金融〕ISDA宣布希腊发生信用事件,触发CDS支付

路透纽约3月9日电---国际互换与衍生品协会(ISDA)周五表示,希腊通过立法迫使所有民间债权人承担损失,触发了信用违约互换(CDS)的偿付.

ISDA在一份声明中称,该协会下属欧洲、中东和非洲事务裁决委员会(EMEA Determinations Committee)一致决定宣布发生信用事件.

此事已得到广泛预期,因此市场反应甚微.欧元兑美元小幅下跌,美国公债价格削减跌幅.

ISDA称,由于希腊使用"集体行动条款(CAC)对适用希腊法律的债务条款进行修改,因此所有受影响债券的持有人收到偿付的权利下降".

该"信用事件"规则意味着,市场中最多有31.6亿美元的净流通希腊CDS合约获得支付,不过实际数字可能要低一些,因为债券持有人的初始投资并未损失殆尽.

ISDA称,将在3月19日进行招标,决定实际支付金额.

希腊称,将使用包括CAC在内最新通过的法律,迫使民间债权人接受债券互换.

适用于希腊法律的1,770亿欧元债务中,有85.5%获得债权人投标.再加上对那些拒绝自愿加入计划的债权人实施"集体行动条款",整个计划的参与率将达到95.7%.(完)