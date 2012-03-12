〔欧元区金融〕ISDA宣布希腊发生信用事件,触发CDS支付

《中国国债发行日程表》--2月27日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透纽约3月9日电---国际互换与衍生品协会(ISDA)周五表示,希腊通过立法迫使所有民间债权人承担损失,触发了信用违约互换(CDS)的偿付.
ISDA在一份声明中称,该协会下属欧洲、中东和非洲事务裁决委员会(EMEA Determinations Committee)一致决定宣布发生信用事件.
此事已得到广泛预期,因此市场反应甚微.欧元兑美元小幅下跌,美国公债价格削减跌幅.
ISDA称,由于希腊使用"集体行动条款(CAC)对适用希腊法律的债务条款进行修改,因此所有受影响债券的持有人收到偿付的权利下降".
该"信用事件"规则意味着,市场中最多有31.6亿美元的净流通希腊CDS合约获得支付,不过实际数字可能要低一些,因为债券持有人的初始投资并未损失殆尽.
ISDA称,将在3月19日进行招标,决定实际支付金额.
希腊称,将使用包括CAC在内最新通过的法律,迫使民间债权人接受债券互换.
适用于希腊法律的1,770亿欧元债务中,有85.5%获得债权人投标.再加上对那些拒绝自愿加入计划的债权人实施"集体行动条款",整个计划的参与率将达到95.7%.(完)
--编译 王丽鑫;审校 郑茵
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.8057% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 200 7年 *3.1487% 续发附息国债 2/23 2/27 财政部 *100 91天 *2.5344% 贴现国债 *2/27 *3/1 财政部 *200 1年 周三招标 续发附息国债 *3/2 *3/6 财政部
路透上海2月27日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(3月2日)招标增 发至多190亿元人民币三期债，期限包括三年、五年和10年。 上述债券为该行2016年第15期 、18期 和13期<CN16021 3=CFXS>的增发债，票面利率分别为2.65%、3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第15/18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 3月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3月6日 起息日 3年：2016/10/20；5年：201
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。