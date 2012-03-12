《新兴市场重要经济事件预告》--3月12日-3月19日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月12日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议(1600).
内罗毕--国际货币基金组织(IMF)肯尼亚代表团召开新闻发布会(1330).
布拉格--捷克2012-2014年经济成长Zofinske论坛,捷克央行总裁Miroslav Singer和捷克总理Petr Necas出席(1200).
巴西圣保罗--加拿大央行副总裁麦克勒姆在巴西-加拿大商会上发表讲话(1930).
3月13日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
布达佩斯--经济合作暨发展组织(OECD)展开匈牙利经济调查.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)预算,财务和行政管理委员会会议(1400).
日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行尼泊尔会议(至3月15日).
布达佩斯--匈牙利央行货币政策委员会举行不涉及利率决定的会议.
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布货币政策月报.
3月14日(三)
布达佩斯--匈牙利央行公布2月28日议息会议记录(1100).
华盛顿--世界银行就经济和政治转型举办中东和北非地区论坛(1700).
3月15日(四)
墨西哥城--20国集团(G20)特别代表会议(至3月16日).
法兰克福--欧洲央行(ECB)公布月报(0900).
印度孟买--印度央行举行2011-12年度货币政策季中评估会议.
新德里--印度政府公布2011/12年度经济调查.
首尔/华盛顿--韩国和美国自由贸易协议生效.
里加--拉脱维亚央行举行理事会会议.
圣地亚哥--智利央行召开利率会议(2200).
3月16日(五)
新德里--印度财政部长慕克吉公布2012/13年度财政预算.
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明(1500).
蒙得维的亚--美洲开发银行(IDB)年度会议(至3月19日).
3月19日(一)
香港--澳洲央行总裁史蒂文斯在2012年瑞士信贷第15届亚洲投资会议上发表讲话.
新德里--国际货币基金组织(IMF)联合主办中国-印度高层会议(至3月20日).
阿布贾--尼日利亚央行货币政策会议(至3月20日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
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路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市