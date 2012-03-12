〔中国金融〕银监会官员称利率市场化有助于缓解高利贷现象--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透上海3月12日电---中国银监会主席助理阎庆民日前表示,利率市场化可以发挥市场对资金的配置作用,资金价格可以通过公开的市场来发现,有助于减少高利贷现象.
上海证券报援引阎庆民指出,民间借贷是非规范的融资,是对正规金融的一种补充.利率市场化之后,市场对资金起到基础配置作用,资金的价格随行就市,可以通过市场来发现,市场参与者就可以寻求资金的合理标杆,届时高利贷现象会得以缓解.
此前在"两会"期间接受采访时,他曾表示,在商业银行盈利压力不大的情况下,应该尽早推行利率市场化改革.
"利率市场化不能让一部分银行先走,另一部分银行后走.如果条件成熟了,要放开利率,那就要统一实施."阎庆民称.
近年来,随着实体经济对资金的需求从正规金融渠道得不到满足,越来越多的企业通过民间借贷获得资金融通.但是民间借贷的利率却水涨船高,非法的高利贷时有发生.
全国政协委员李贤义在有关提案中指出,广东、浙江、江苏、福建等民间借贷活跃程度很高的地区,月息都是5分甚至更高.(完)
--发稿 刘昕 审校 杨淑祯
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市