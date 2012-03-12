《全球主要国家债券发行预告》--3月12日-3月19日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透3月12日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
3/12 0700 德国 40亿欧元 2012年9月12日到期的六个月期Bubill债券
3/12 法国 BTF债券
3/12 1530 美国 13周期及26周期国库券
3/12 1700 美国 三年期公债
3/13 意大利 35亿欧元 2012年6月15日到期的92天期,三个月期BOT债券
3/13 意大利 85亿欧元 2013年3月14日到期的364天期,12个月期BOT债券
3/13 1530 美国 四周期国库券
3/13 1700 美国 10年期公债
3/13 加拿大 77亿加元 2012年6月21日到期的98天期国库券
3/13 加拿大 29亿加元 2012年9月13日到期的182天期国库券
3/13 加拿大 29亿加元 2013年3月14日到期的364天期国库券
3/14 意大利 增发12个月期BOT债券(只有参与过普通标售的,才有资格参与此次增发)
3/14 意大利 中期债券
3/14 1700 美国 30年期公债
3/14 0120 日本 三个月期贴现债券
3/15 英国 20亿英镑 票息4.50%的2042年到期公债
3/15 法国 75-85亿欧元 2014年4月25日到期的两年期OAT债券,票息4.0%
2014年10月25日到期的两年期OAT债券,票息4.0%
2016年2月25日到期的四年期BTAN债券,票息2.25%
2017年2月25日到期的五年期BTAN债券,票息1.75%
3/15 法国 12-17亿欧元 2019年7月25日到期的七年期OATei债券,票息1.30%
2022年7月25日到期的10年期OATei债券,票息1.10%
2027年7月25日到期的15年期OATei债券,票息1.85%
3/15 西班牙 2016年4月30日到期的债券,票息3.25%
2015年1月31日到期的Obligacion债券,票息4.40%
2018年7月30日到期的Obligacion债券,票息4.20%
3/15 0120 日本 一年期贴现债券
3/15 0130 日本 20年期公债
3/16 英国 国库券
3/19 法国 BTF债券
3/19 1530 美国 13及26周期国库券
3/19 0120 日本 约两个月期贴现国库券
3/19 意大利 2016年3月26日到期的BTP债券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 张若琪
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路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市