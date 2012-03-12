〔电信产业〕中国电信三巨头齐聚成都建设3,000亿元云计算产业集群--新华

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透北京3月12日电---中国三大电信巨头已完成在四川省成都市布局云计算数据中心,该市并计划到2015年时围绕云计算技术建成的三大产业集群将达到3,000亿元人民币规模.
新华社周日报导援引成都经信委副主任李长虹称,到2015年时成都将形成云服务、基础软硬件设备生产和云终端产品制造三大产业集群,云计算产业规模达到3,000亿元,云服务规模占全国市场的比重超过10%.
中国联通(600050.SS)(0762.HK)近日签约在成都建设IDC互联网数据中心,包括中国移动(0941.HK)(CHL.N)和中国电信(0728.HK)三大电信巨头完成在该市的云计算数据中心布局.
云计算是指企业及个人通过网络向远程主机获取付费服务.在此环境下,个人终端设备只要与宽带相连,平时把大量信息储存到"云"(网络)上,随需随取,对于终端设备的硬件要求大大降低,消费者在获取更为强大的信息服务同时,硬件成本也更为低廉.
包括苹果(AAPL.O)、微软(MSFT.O)、英特尔(INTC.O)及国内的华为[HWT.UL]、百度(BIDU.O)、中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)都在加紧布局云计算技术前沿,以占据这一新兴的信息产业市场.(完)
--发稿 李然; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市