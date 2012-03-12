〔中国个股〕中国建筑获海南一旅游区总承包合同,项目规模200亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透上海3月12日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周一公告称,已签署海南铜鼓岭国际生态旅游区工程总承包战略合作协议,项目建设规模为200亿元人民币.
公告指出,该项目位于海南文昌市,规划占地面积约15平方公里,总建筑面积约330万平方米.建设内容包括市政路网及基础设施,以及旅游商业等相关设施.该项目是海南十二五(2011-2015年)规划的重点项目,建成后将整体推动海南岛与国际高端旅游业接轨.
公告称,该合作协议的签署,是公司实施"融投资带动工程总承包"战略的具体体现,有利于发挥公司在技术、资金、管理和建设等方面的优势,为公司打造综合性城市开发建设商奠定基础.
中国建筑上周五收报3.25元,过去一个月累计上涨5.5%.(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市