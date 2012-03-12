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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 08:39 BJT

〔中国个股〕中国建筑获海南一旅游区总承包合同,项目规模200亿元

路透上海3月12日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周一公告称,已签署海南铜鼓岭国际生态旅游区工程总承包战略合作协议,项目建设规模为200亿元人民币.

公告指出,该项目位于海南文昌市,规划占地面积约15平方公里,总建筑面积约330万平方米.建设内容包括市政路网及基础设施,以及旅游商业等相关设施.该项目是海南十二五(2011-2015年)规划的重点项目,建成后将整体推动海南岛与国际高端旅游业接轨.

公告称,该合作协议的签署,是公司实施"融投资带动工程总承包"战略的具体体现,有利于发挥公司在技术、资金、管理和建设等方面的优势,为公司打造综合性城市开发建设商奠定基础.

中国建筑上周五收报3.25元,过去一个月累计上涨5.5%.(完)

--发稿 林琦; 审校 杨淑祯

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