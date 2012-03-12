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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 08:27 BJT

〔日本股市〕日经指数升越10,000点关口,因美就业数据强劲和日圆走强

路透东京3月12日电---日股日经指数周一盘初升越10,000点关口,得益于新出炉的美国就业数据强劲表明该国经济复苏力道增强.

周五公布的美国非农就业岗位数据提振美元兑日圆JPY=升至82.64,为约11个月高位,促使日本出口类股对投资者的吸引力上升..

日经指数.N225盘初扬升0.9%,至10,018.80点.东证股价指数.TOPX上涨0.6%,至853.52点.(完)

--编译 肖群英;审校 王丽鑫

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