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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 08:27 BJT

〔韩国股市〕盘初下跌,市场等待FOMC会议

路透首尔3月12日电---韩国综合股价指数(KOSPI)周一小幅下跌,因投资者在周二美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议前采取观望态度,而美国乐观就业数据的偏多人气未占主导.

造船类股领跌,韩国现代重工(009540.KS)下跌1.34%,大宇造船(042660.KS)下滑1.29%.

斗山建设(011160.KS)重挫5.3%,此前媒体报导称该公司生产线暂停,因欧元区债务危机期间需求下降.

0004GMT,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11跌0.27%,报2,012.95点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 孙茉莉

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