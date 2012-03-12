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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 08:26 BJT

《中国报摘》--金融时报3月12日

* 头版头条:

--十一届全国人大五次会议周日下午举行第四次全体会议,听取和审议最高人民法院工作报告和最高人民检察院工作报告.

* 其他:

--中国光大集团董事长唐双宁建议,应正式决定暂缓实施巴塞尔协议III,并对实施时间表进行调整,或考虑分阶段实施.

--记者"两会"手记文章称,在当前中国房地产调控难度很大的情况下,如何合理引导市场预期,并通过结构性措施来解决结构性问题,将考验政府调控艺术.(完)

--整理 邵晓忆; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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