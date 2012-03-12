《全球重要经济事件一览表》--3月12日-3月19日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月12日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议(1600).
东京--日本央行货币政策会议(至3月13日).
布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)管理委员会成员柯恩在比利时金融管理局举行的活动上发表开场演讲(1145).
纽约--联合国经济及社会理事会(ECOSOC)与布雷顿森林机构、世界贸易组织(WTO)和联合国大会就贸易与发展举行高层会议.(至3月13日)
巴西圣保罗--加拿大央行副总裁麦克勒姆在巴西-加拿大商会发表演说.(1930)
3月13日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定,并公布政策声明.(1815)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
芬兰赫尔辛基--芬兰总理卡泰宁和前欧洲央行(ECB)总裁特里谢在有关欧洲未来的研讨会上发表讲话(1045).
布达佩斯--经济合作暨发展组织(OECD)启动匈牙利经济调查.
东京--日本央行货币政策会议(最后一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)预算、金融及行政委员会.(1400)
法兰克福--德国央行"2011年度报告"新闻发布会.德国央行总裁魏德曼,执委会成员H.C. Rudolf Bohmler将发表讲话(1000).
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Per Jansson在北欧联合银行(Nordea)发表演讲,题为"经济形势的一些方面"(1100).
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯发表有关欧洲经济形势和危机的演讲(1715).
巴黎--法国财政经济部长巴胡安和德国财政部长朔伊布勒参加"如何摆脱危机和恢复经济成长?"的会议(1630).
巴黎--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在"竞争力的挑战"研讨会上发表主旨演讲(1130).
巴黎--法国总统萨科齐,以及总统候选人Francois Hollande和贝湖(Francois Bayrou,贝鲁)将会晤欧洲理事会主席范龙佩和欧洲央行总裁德拉吉.
田纳西州纳许维尔--美国联邦存款保险公司(FDIC)代理董事长Martin Gruenberg、美国代理通货监理官John Walsh将出席2012美国独立社区银行家协会National Convention and Techworld一般会程中发表讲话.(1400)
华盛顿--美国商务部主管国际贸易事务的次长Francisco Sanchez以"不断改变的美国贸易局势"为题发表演说,内容包括出口计划,以及美国最近与哥伦比亚、巴拿马、韩国的贸易协定.(1630)
3月14日(三)
东京--日本央行公布月度报告.
东京--日本财务省国际事务次官浅川雅嗣在亚洲开发银行研究所举行的欧元区危机会议上作主旨演讲.
奥斯陆--挪威央行政策制定执行委员会召开利率会议.
法兰克福--德国央行副总裁Sabine Lautenschlager发表有关欧洲新监管架构的演讲(1425).
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯在瑞典商业杂志Veckans Affärer年度金融日上发表经济形势和新银行业管理规则的演讲(1540).
巴黎--欧洲央行执委普雷特在Euroclear Bank主办的担保品解决方案会议上发表闭幕讲话(1200).
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在全美独立社区银行家协会(ICBA)的会议上发表讲话(1400).
华盛顿--世界银行举办经济暨政治转型中东和北非地区论坛(1700).
3月15日(四)
墨西哥城--20国集团(G20)特别代表(Sherpas)会议(至3月16日).
法兰克福--欧洲央行公布月报(0900).
首尔/华盛顿--韩国及美国自由贸易协定开始生效.
悉尼--澳洲央行公布公报(0030).
苏黎世--瑞士央行公布季度货币政策评估报告(0830).
阿姆斯特丹--欧洲央行管理委员会委员克诺特在阿姆斯特丹自由大学(VU Amsterdam University)发表演讲(1300).
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁举行记者会,主题为货币政策及全球经济(0900).
卢森堡--卢森堡央行公布公报.
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特在MNSI举办的活动中发表主题演说.
维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼在讨论会上发表有关欧洲领导力的讲话.
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁艾柯姆在安永会计师事务所年度财务长圆桌会议上发表有关欧洲经济形势和发展的演讲(0730).
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯参加瑞典国会金融委员会从消费者视角看金融稳定的公开听证会(0830).
旧金山--瑞典央行副总裁斯文森参加旧金山联邦储备银行安排的会议(至3月16日).
纽约--美国财政部长盖特纳在纽约经济俱乐部发表讲话.
东京--日本央行公布2月13-14日货币政策委员会记录(2350).
3月16日(五)
斯德哥尔摩--瑞典央行全体理事会议.
巴黎--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚在有关央行学术性会议上发表讲话(1500).
马德里--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫参加货币与金融研究中心(CEMFI)主办的金融活动(1000).
伦敦--英国央行金融政策委员会会议.
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁在欧洲一体化研讨班上发表讲话(1200).
3月18日(日)
柏林--德国财政部长朔伊布勒向预算委员会简要介绍第二轮希腊救援计划(1100).
3月19日(一)
香港--澳洲央行总裁史蒂文斯在2012年瑞士信贷第15届亚洲投资会议上发表讲话.
伦敦--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔参加金融创新研究中心圆桌会议.
伦敦--智库查塔姆社(Chatham House)举行有关金融监管和实体经济的会议.
新德里--国际货币基金组织(IMF)联合主办中国-印度高层会议(至3月20日).
华盛顿--葡萄牙财政部长加斯帕在彼得森国际经济研究所发表演讲,题为"葡萄牙:正赢得信誉和竞争力"(1630).
纽约长岛--纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演讲,并会晤当地社区和商界领袖以了解当地经济面临的紧迫问题.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 杜明霞
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路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市