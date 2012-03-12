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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 09:02 BJT

〔中国个股〕中国水电中标马来西亚和科威特工程,项目金额约18亿美元

路透上海3月12日电---排名中国对外承包工程前三甲的中国水利水电建设股份有限公司(601669.SS)海外又有项目斩获.公司周一公告称,自2月以来,公司新中标马来西亚一填海项目和科威特大学城一建筑合同,两项目金额共计约18亿美元.

中国建筑子公司中国水电(马来西亚)有限公司与海星海洋公司签署马来西亚丰盛港填海项目设计及建造总承包合同,工程内容主要包括填海工程4,550万方和河道疏浚1,350万方,合同金额为42.99亿林吉特(约合人民币90.12亿元人民币),建设周期36个月.

公司子公司中国水电建设集团国际工程有限公司近日收到科威特萨巴阿尔萨林大学城商学院和女子学院项目的正式中标函,国际公司与科威特AL HANI公司组成的联营体最终以1.436亿科威特第纳尔中标该项目.水电国际公司在联营体中所占份额为75%,即1.077亿科威特第纳尔(约合3.88亿美元).

该项目业主为科威特大学秘书处,资金来源为科威特政府,总工期1,222天(约40个月),工程维护期730天.

中国水电上周五收报4.53元,过去一个月累计上涨10%.(完)

--发稿 林琦 审校 黄凯

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