〔中国个股〕中国水电中标马来西亚和科威特工程,项目金额约18亿美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透上海3月12日电---排名中国对外承包工程前三甲的中国水利水电建设股份有限公司(601669.SS)海外又有项目斩获.公司周一公告称,自2月以来,公司新中标马来西亚一填海项目和科威特大学城一建筑合同,两项目金额共计约18亿美元.
中国建筑子公司中国水电(马来西亚)有限公司与海星海洋公司签署马来西亚丰盛港填海项目设计及建造总承包合同,工程内容主要包括填海工程4,550万方和河道疏浚1,350万方,合同金额为42.99亿林吉特(约合人民币90.12亿元人民币),建设周期36个月.
公司子公司中国水电建设集团国际工程有限公司近日收到科威特萨巴阿尔萨林大学城商学院和女子学院项目的正式中标函,国际公司与科威特AL HANI公司组成的联营体最终以1.436亿科威特第纳尔中标该项目.水电国际公司在联营体中所占份额为75%,即1.077亿科威特第纳尔(约合3.88亿美元).
该项目业主为科威特大学秘书处,资金来源为科威特政府,总工期1,222天(约40个月),工程维护期730天.
中国水电上周五收报4.53元,过去一个月累计上涨10%.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市