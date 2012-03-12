〔美国个股〕通用电气CEO称将努力提高股息,经济料将长期不稳

路透3月9日电---美国综合企业巨头通用电气(奇异,GE)(GE.N)将把精力放在提高股息和改善利润率方面,因执行长伊梅尔特(Jeff Immelt)预计,公司将面对很长时期的经济不稳局面.

"我们生活在多数企业人士所称的动荡世界中.有人认为当经济大环境持续不稳时,就不会再有大动荡,对此我并不认同.我们应该是进入了一个新的经济时代."伊梅尔特在致股东的年度信函中表示,"这种情况可能会持续很长时间."

在过去一年中,欧债危机和日本核危机等冲击,以及美国经济复苏不稳,都打击了投资者信心和通用电气的业务表现.

面对上述不确定性,通用电气希望降低成本并扭转将制造业务外包的趋势,以提高旗下工厂的效率.

**着力提高股息与控制供应链**

伊梅尔特指出,通用电气拟在未来几年中继续提高季度派息,预计将动用约300亿美元可用现金以实现这一目标;同时公司还将划拨准备金应对重大经济震荡.

"我们将专注于提高股息,以符合未来公司获利的增长."伊梅尔特表示.他还重申,通用电气着重于小型并购,即收购价值介于10-30亿美元的目标.

"不要期望在2012年会有大手笔收购."他说.

伊梅尔特还表示,中国、印度与其他新兴市场中产阶层的崛起,不仅会令通用电气获得新的市场,也将改变公司生产的方式.

"在上一代人时期,通用电气和其他工业企业开启了将供应链外包给其他公司的长期趋势,"伊梅尔特称,"当劳动力成本昂贵而原材料便宜时,这种作法是合理的.而现在,我们的原材料成本发挥着更加重要的影响.因此我们必须控制供应链,以提高长期生产率."

在伊梅尔特掌舵期间,通用电气股价逊于美国整体股市表现,周五收高0.01美元报19.04美元,不及伊梅尔特出任执行长前股价水平40.50美元的一半.股价长期表现不尽人意已经称为投资者对伊梅尔特作为执行长的最大诟病.(完)