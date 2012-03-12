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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 08:53 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国华晨汽车集团10亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),国开行主承销
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  二、新债上市:  
  
  深基地B(200053.SZ)4亿元五年期中期票据1282056,票面利率6.00%
  长江三峡集团70亿元七年期中票1282055,票面利率4.71%
  联创光电(600363.SS)2亿元一年期短融041260008,票面利率8.50%
  京能热电(600578.SS)3亿元一年期短融041251006,票面利率5.77%
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  三、缴款:

  财政部280亿元七年期固息国债120005,票面利率3.41%
  中航技术控股公司18亿元七年期固息债,票面利率5.40%
  徐州经济技术开发区国资经营公司18亿元七年期固息债1280031,票面利率8.20%
  哈尔滨物业供热集团6亿元三年期中票
  上港集团(600018.SS)14亿元三年期投资人选择权(2+1)中票
  宝钢金属7亿元一年期短融
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  四、还本付息:
  
  华电集团60亿元一年期短融1181093到期兑付,票面利率4.35%
  云南铜业(000878.SZ)10亿元一年期短融1181094到期兑付,票面利率4.87%
  云南电力投资3亿元一年期浮息短融(半年定存基准)1181096到期兑付,基本利差2.45%
  新疆生产建设兵团5亿元一年期短融1181099到期兑付,票面利率5.15%
  四川水电投资经营公司6亿元一年期短融1181098到期兑付,票面利率4.87%
  神华集团54亿元一年期短融1181100到期兑付,票面利率4.21%
  铜陵城投5亿元六年期投资人选择权(5+1)固息债098021付息,票面利率6.95%
  铜陵城投10亿元七年期固息债098022付息,票面利率5.90%
  北京国资经营中信100亿元五年期中票0982021付息,票面利率3.48%
  一汽集团100亿元五年期中票0982022付息,票面利率3.53%
  广东恒健投资控股100亿元八年期中票0982023付息,票面利率4.30%
  上海久事公司50亿元八年期中票0982024付息,票面利率4.30%
  农业发展银行190.20亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)100410付息,基本利差0.45%
  厦门银行3亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1020002付息,票面利率6.38%
  江苏国信资产管理公司16亿元五年期中票1082030付息,票面利率4.69%
  财政部580亿元三年期固息国债110007付息,票面利率3.22%
  长兴县交通投资公司10亿元七年期固息债1180056付息,票面利率7.20%
  包钢股份(600010.SS)20亿元五年期中票1182060付息,票面利率6.27%
  上海国盛集团10亿元三年期中票1182061付息,票面利率4.82%
  福建交通运输集团3.8亿元三年期中票1182062付息,票面利率5.72%
  国开行450亿元10年期固息金融债080205付息,票面利率4.95%
  财政部260亿元七年期固息国债100005付息,票面利率2.92%
  中行(601988.SS)(3988.HK)249.3亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1006001付息,票面利率4.68%
  攀枝花商业银行1.6亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1020003付息,票面利率6.21%
  山东商业集团7亿元七年期投资人选择权固息债(5+2)1080032付息,票面利率5.88%
  中材股份(1893.HK)17亿元五年期中票1082032付息,票面利率4.48%
  农发行250亿元五年期固息债110404付息,票面利率3.99%
  上海外滩投资开发集团9亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180058付息,票面利率6.20%
  娄底城投12亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180062付息,票面利率7.15%
  唐山曹妃甸实业港务公司7亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1182063付息,基本利差2.75%
  神华集团92亿元五年期中票1182064付息,票面利率5.14%
  财政部260亿元10年期固息国债090003付息,票面利率3.05%
  哈尔滨城投20亿元10年期固息债098023付息,票面利率7.08%
  万华实业集团7亿元五年期中票0982025付息,票面利率5.15%
  常德经济建设投资集团15亿元10年期浮息债(一年Shibor基准)1080033付息,基本利差2.60%
  合肥高新建设投资集团15亿元10年期固息债1080034付息,票面利率6.90%
  广东交通投资5亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082033付息,基本利差1.47%
  北京基础设施投资公司20亿元三年期中票1082034付息,票面利率3.87%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国证券报周一报导,全国人大代表、证监会上市部巡视员兼副主任欧阳泽华表示,并购
基金在中国是新兴事物,将为解决融资缺口问题发挥重大作用.证监会将大力发展并购基金,鼓
励券商申请并购基金试点,并将在行业评估之后确定试点券商,目前已经有多家券商递交了试
点方案.[ID:nSB1425330]

  --国家统计局局长马建堂表示,今年输入型通胀压力一定会呈减小的趋势.希望相关部门继
续努力,让物价得到控制的势头更好地延续,让利率为正的状况延续下去.

  --国土资源部部长徐绍史表示,今年国土部清理小产权房的工作,主要是一手要抓调查研究
清理试点,另一手要抓执法检查、严格防范,不让小产权房现象继续蔓延.

  国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
            3/27公布1-2月规模以上工业企业利润           (2011年1-12月25.4%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 李宏薇/曾菱; 审校 边竞/冉莹

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