《中国债券市场每日交易备忘》--3月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国华晨汽车集团10亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),国开行主承销 ============================================================================== 二、新债上市: 深基地B(200053.SZ)4亿元五年期中期票据1282056,票面利率6.00% 长江三峡集团70亿元七年期中票1282055,票面利率4.71% 联创光电(600363.SS)2亿元一年期短融041260008,票面利率8.50% 京能热电(600578.SS)3亿元一年期短融041251006,票面利率5.77% ============================================================================== 三、缴款: 财政部280亿元七年期固息国债120005,票面利率3.41% 中航技术控股公司18亿元七年期固息债,票面利率5.40% 徐州经济技术开发区国资经营公司18亿元七年期固息债1280031,票面利率8.20% 哈尔滨物业供热集团6亿元三年期中票 上港集团(600018.SS)14亿元三年期投资人选择权(2+1)中票 宝钢金属7亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 华电集团60亿元一年期短融1181093到期兑付,票面利率4.35% 云南铜业(000878.SZ)10亿元一年期短融1181094到期兑付,票面利率4.87% 云南电力投资3亿元一年期浮息短融(半年定存基准)1181096到期兑付,基本利差2.45% 新疆生产建设兵团5亿元一年期短融1181099到期兑付,票面利率5.15% 四川水电投资经营公司6亿元一年期短融1181098到期兑付,票面利率4.87% 神华集团54亿元一年期短融1181100到期兑付,票面利率4.21% 铜陵城投5亿元六年期投资人选择权(5+1)固息债098021付息,票面利率6.95% 铜陵城投10亿元七年期固息债098022付息,票面利率5.90% 北京国资经营中信100亿元五年期中票0982021付息,票面利率3.48% 一汽集团100亿元五年期中票0982022付息,票面利率3.53% 广东恒健投资控股100亿元八年期中票0982023付息,票面利率4.30% 上海久事公司50亿元八年期中票0982024付息,票面利率4.30% 农业发展银行190.20亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)100410付息,基本利差0.45% 厦门银行3亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1020002付息,票面利率6.38% 江苏国信资产管理公司16亿元五年期中票1082030付息,票面利率4.69% 财政部580亿元三年期固息国债110007付息,票面利率3.22% 长兴县交通投资公司10亿元七年期固息债1180056付息,票面利率7.20% 包钢股份(600010.SS)20亿元五年期中票1182060付息,票面利率6.27% 上海国盛集团10亿元三年期中票1182061付息,票面利率4.82% 福建交通运输集团3.8亿元三年期中票1182062付息,票面利率5.72% 国开行450亿元10年期固息金融债080205付息,票面利率4.95% 财政部260亿元七年期固息国债100005付息,票面利率2.92% 中行(601988.SS)(3988.HK)249.3亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1006001付息,票面利率4.68% 攀枝花商业银行1.6亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1020003付息,票面利率6.21% 山东商业集团7亿元七年期投资人选择权固息债(5+2)1080032付息,票面利率5.88% 中材股份(1893.HK)17亿元五年期中票1082032付息,票面利率4.48% 农发行250亿元五年期固息债110404付息,票面利率3.99% 上海外滩投资开发集团9亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180058付息,票面利率6.20% 娄底城投12亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180062付息,票面利率7.15% 唐山曹妃甸实业港务公司7亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1182063付息,基本利差2.75% 神华集团92亿元五年期中票1182064付息,票面利率5.14% 财政部260亿元10年期固息国债090003付息,票面利率3.05% 哈尔滨城投20亿元10年期固息债098023付息,票面利率7.08% 万华实业集团7亿元五年期中票0982025付息,票面利率5.15% 常德经济建设投资集团15亿元10年期浮息债(一年Shibor基准)1080033付息,基本利差2.60% 合肥高新建设投资集团15亿元10年期固息债1080034付息,票面利率6.90% 广东交通投资5亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082033付息,基本利差1.47% 北京基础设施投资公司20亿元三年期中票1082034付息,票面利率3.87% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报周一报导,全国人大代表、证监会上市部巡视员兼副主任欧阳泽华表示,并购 基金在中国是新兴事物,将为解决融资缺口问题发挥重大作用.证监会将大力发展并购基金,鼓 励券商申请并购基金试点,并将在行业评估之后确定试点券商,目前已经有多家券商递交了试 点方案.[ID:nSB1425330] --国家统计局局长马建堂表示,今年输入型通胀压力一定会呈减小的趋势.希望相关部门继 续努力,让物价得到控制的势头更好地延续,让利率为正的状况延续下去. --国土资源部部长徐绍史表示,今年国土部清理小产权房的工作,主要是一手要抓调查研究 清理试点,另一手要抓执法检查、严格防范,不让小产权房现象继续蔓延. 国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 (2011年1-12月25.4%) ==============================================================================(完) --整理 李宏薇/曾菱; 审校 边竞/冉莹
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市