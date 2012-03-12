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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 09:03 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初小跌,受中国贸易赤字和美元走强影响

路透首尔3月12日电---韩元KRW=周一盘初微跌,受中国贸易赤字和美元走强影响.

0030GMT,韩元/美元KRW=KFTC报1,212.3,上周五收于1,117.8.

春节错位因素导致中国2月进出口大幅反弹,进口尤其强劲,同比增幅是出口的两倍有余,当月因此录得至少10年来最大贸易逆差. [ID:nSB1425010]

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