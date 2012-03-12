《中国经济分析》中国政府将牺牲增长来遏制通胀

记者 Nick Edwards 编译 吴云凌

路透北京3月11日电---如果说通胀是一条必须歼灭的恶龙,那么中国总理温家宝已经昭示了牺牲部分增长来遏制通胀的决心,即使经济成长是中国最为宝贵的资产.

在上周一年一度的全国人民代表大会开幕之际将2012年中国经济增长目标调低到7.5%,这清楚表明,现在需要通过改革实现共同富裕,而增长过快导致通胀问题难以解决.

在他说这番话的同一周内所公布的数据显示,2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.2%,创20个月来最低水准,而仅仅七个月之前通胀还是此水准的两倍,盘踞在6.5%的三年高点,足以说明物价风险的严重性.

南非标准银行驻北京经济学家Jeremy Stevens说,"我们在讨论这个问题,其实是承认这样一个事实,就是我们还没有真正制服通胀."

"1-2月的平均通胀率是3.9%,比政府的全年目标只低了那么一点点,"Stevens告诉路透,"多数人相信,下半年通胀率会再次抬头."

在增长和通胀之间作取舍对温家宝和中国共产党中央而言是一个特别尖锐的问题.向13亿民众许诺稳定和繁荣,是共产党赖以维系其一党专政的基础,而中国多数人口仍生活在贫困中,估计有10%人口的每日生活标准不到1美元.

过去10年中国经济的崛起,使得财富日益集中到城市精英的手中,这期间中国成为全球第二大经济体,并且累积了3.2万亿(兆)美元的外汇储备,规模位居世界第一.

温家宝需要迅速提高国内8亿低收入劳动者的工资,以帮助缩小贫富差距,同时还要推行困难重重的体制改革,以提高内需并降低经济对出口和外资流入的依赖.

由于穷人的全部收入几乎都用于满足基本生活需求,因此通胀最有可能引发社会动荡,而这恰恰是共产党最担心的问题.有鉴于此,温家宝必须在控制物价的前提下推行改革.

最近的路透调查显示,分析师平均预计今年通胀率将低于政府预估的4%.

但通胀率到第三季仅微降至3.1%就预示着最后一季恐出现反弹,这让决策者感到担心,因为上半年通胀率预期中的下落,多数源于上一年物价大涨的基数效应.

法国兴业银行分析师测算,1月至2月通胀率缩减的1.3个百分点中,整整1.2个百分点来自于基数效应.

汇丰银行在周五数据发布后的客户报告中,信心满满地宣称"通胀时代已经结束",不过它似乎也在为自己的押注对冲风险.

汇丰的中国经济团队预测,继2011年11月和上个月调降存款准备金率50个基点后,中国人民银行在今年余下时间至少会再下调100个基点.

市场对此的普遍预期是再下调150基点,而竞争对手渣打银行认为,由于经济增速放慢,央行需要调降200个基点以维持经济运行.

"关键在于创造让流动性顺畅的环境以支持经济成长.不一定非要采取可能招致未来通胀风险的非常激进的宽松措施,"汇丰中国分析师孙俊伟告诉路透.

换言之,放宽货币政策的决定不一定能够消除通胀风险.

**通胀约束**

实际上,从现在开始短短六个月后这些风险就将变得明显.而如果通胀被视为经济受制约的表现(相对需求而言供应过紧),而不代表经济扩张时,风险就会变得更加严重.

中国的劳动力在减少,相应要求两位数的加薪幅度,此外其出口行业正丧失成本竞争优势,对原材料进口的需求强烈.

"从2012年开始,由于退休等因素中国的工作年龄人口将逐步下降,有关国内生产总值(GDP)增幅必需至少达到8%以维持充分就业和社会稳定的观念已经不合时宜,"野村分析师在客户报告里说道.

这也意味着未来通胀压力将构筑在经济增幅低得多的基础上,而这一事实不太可能为中国领导集团所漠视,他们已经见识过高通胀与抗议和社会不安相伴相随的场面.

一定程度上由政府主导的经济放慢导致需求减弱,利用这一机会政府提高了控制下的能源价格,分析师预计,今后在电力、天然气、水和其他领域将会推进进一步的改革.

这种改革势必会推高价格,加大社保、医疗和税收等既定改革的紧迫性,以增加居民可支配收入水平.2011年中国农村和城镇家庭的可支配收入分别只有6,977和21,810元人民币.

**食品价格风险**

与此同时,食品价格上涨的风险持续不退.

路透基于主要贸易商、合作组织以及一家有影响力的咨询机构的评估所进行的调查显示,中国政府夸大了玉米产量,规模相当于12-14天的消费量.如果当局修正估值,那么这个巨大的缺口就足以推升全球的谷物价格.

根据农业研究机构Global Agritrends,这反过来会推升中国猪肉的价格.猪肉是中国最普遍的食用肉类,是通胀预期的一个关键决定因素,目前已较美国生猪价格高出86%.

瑞银集团分析师预测,2012年中国整体消费增速将达到9.3%,远高于该行对于GDP增速的预估8.5%.这意味着,在规模达7.5万亿美元高速运行的经济中,通胀的气息将变得非常强烈.

"人行在此轮周期中的行动尤为谨慎,我认为需要对此密切留意,"渣打的Stevens指出,目前政策立场的相对紧缩,是2008/09年金融危机期间过度宽松的后果.

"这一次在如何对待支持性经济活动的问题上,真的有必要存在采取循序渐进的方式."(完)