《中国待发行主板新股一览表》--3月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透北京3月12日电---以下为已通过中国证监会发行审核委员会批准,待在沪市主板发行的新股一览表: ------------------------------------------------------------------------------------ 审核通过日期 公司名称 发行量(万股) 募集资金拟使用量(万元) 保荐人 3月2日 和邦股份 不超过10,000 117,580 华西证券 3月2日 喜临门公司 5,250 46,400 中信证券 2月15日 日出东方 10,000 125,000 广发证券 1月16日 华贸国际 不超过10,000 50,000 中银国际 1月16日 宏昌股份 10,000 66,094 海通证券 1月13日 人民网 6,911 52,702 中信证券 1月11日 一拖股份 不超过15,000 114,893 中信证券 1月11日 中汽院股份 不超过19,200 110,972 中信建投证券 1月 6日 明星电缆 8,667 55,297 国元证券 1月4日 翠微股份 不超过 7,700 82,061 中信建投证券 2011年12月21日 怡球资源 不超过10,500 74,583 华泰联合证券 12月16日 百隆东方 不超过15,000 106,229 中信证券 11月25日 乔丹体育 11,250 106,424 中银国际 10月24日 西部证券 不超过 20,000 ~ 招商证券 9月23日 奥康股份 不超过 8,100 102,236 国信证券 8月29日 陕煤股份 不超过200,000 1,725,100 中金公司 中银国际 7月25日 隆基股份 7,500 137,032 国信证券 注:1. 本表新股包括通过发审委批准,尚未刊登招股意向书. 2. *代表新增内容.(完) 欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选[ISU/CN] --整理 康熙泽; 审校 张喜良
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市