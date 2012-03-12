《中国重要政经日程》--3月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
=============================今日重要政经日程==========================
3/12(一)
*--人大"货币政策及金融改革"记者会.
*--人大"推进实体经济发展"记者会.
=============================近日重要政经日程==========================
3/14(三)
--2012第二届易贸春季煤炭贸洽会在三亚举行,至15日.
3/15(四)
--2012福布斯中国潜力企业投资论坛在北京举行,至16日.
3/19(一)
--2012国际石油产业发展论坛在北京举行,至20日.
3/24(六)
--2012幸福海西经济论坛在厦门举行.
--2012中国商界女领军人物峰会在北京举行.
3/25(日)
--2012中国城镇化高层国际论坛在上海举行.
3/29(四)
--第六届中国私募基金高峰论坛在深圳举行,至31日.
4/9(一)
--2012第五届亚太非常规天然气(煤层气)国际会议在太原举行,至10日.
4/10(二)
--2012第十三届中国石油商贸大会在北京举行,至13日.
4/12(四)
--2012中国国际锂离子电池产业高峰论坛在深圳举行,至13日.
--2011中国CFO年度人物评选在北京举行,至13日.
4/13(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
4/19(四)
--2012第四届中国核电行业高峰论坛在深圳举行,至13日.
4/21(六)
--2012年中国企业IPO高端峰会,至周日
4/23(一)
--2012年中国汽车论坛在北京召开,至24日,由中国汽车工业协会主办.
6/7(四)
--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 苏丹
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市