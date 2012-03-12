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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 09:09 BJT

〔全球金市〕现货金受股市提振续涨,关注美联储会议

路透新加坡3月12日电---金价周一受股市提振续涨,美国就业数据好于预期.但在本周美国公开市场委员会(FOMC)开会之前,部分投资者可能退居观望.

0036GMT,现货金XAU=涨2.02美元,报每盎司1,710.05美元.上周五涨近1%,受原油与美国股市上涨提振.金价去年9月触及1,920美元左右的纪录高位.

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