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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 09:15 BJT

〔中国股市〕上周五融资买入较前日增加6.5%,中信证券交易活跃

路透上海3月12日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,上周五融资买入额为
311,009万元人民币,较上交易日增加6.5%.标的证券中信证券(600030.SS)交易活跃,其融
资偿还额达10,105万元,居沪市首位.

  融资及融券信用交易情况如下: 
  
                     融资余额(万元)    融资买入额(万元)   融券余额(万元)    
   上海证券交易所      2,869,891          203,956          62,772
   深圳证券交易所      1,420,387          107,053          48,737(完) 
  
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  --发稿 李然; 审校 黄凯

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