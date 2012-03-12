〔中国金融〕民间金融改革有望破冰,银监会主席称方案已会签完毕

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透上海3月12日电---针对备受关注的温州金融改革试点,日前中国银监会主席尚福林透露,针对《温州金融综合改革试验区总体方案》,部门之间已经会签完毕,还需要走一定的程序才能出台.
据上海证券报记者了解,该方案主要内容包括增加小额贷款公司数量、成立股份制村镇银行、开展民间资本管理服务公司试点等方面先行试验,一旦获批,即标志着民间金融正式在温州这个民间借贷最为盛行的区域破冰.
浙江省委书记赵洪祝表示,民间金融对民营经济的发展起到重要作用,但由于没有合法身份,长期游走在灰色地带,政府对民间金融的管理也以堵为主,民间金融之水已经形成"堰塞湖".
中国政协委员李贤义也同样认为,活跃的民间借贷说明金融市场的需求量大,但合法供给和合理需求之间存在较大的差距.民间借贷作为金融行业的市场行为,是正规金融的一种补充.
他并建议,因势利导使民间借贷成为国家整个金融体系的组成部分,纳入正轨的金融体系监管,构建成为合理合法的金融渠道.
中国政协委员苏蓉并提出降低民间资本进入国有资本垄断行业的壁垒、加紧立法,规范民间金融行为等建议.
据上证报此前报导,去年第三季度,温州大量中小企业陷入资金困境,温州明确提出制定《温州国家金融综合改革试验区总体方案》,并对应制定了八个专项具体子方案,包括创建民间资本管理服务公司等.(完)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市