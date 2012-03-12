版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 09:20 BJT

〔标题新闻〕香港股市料开平盘或略微下跌,投资者关注本周中资公司财报高峰期的业绩表现

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8E937B]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐