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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 07:12 BJT

****主要国家经济指标预测--3月13日****

路透3月13日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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3月13日(周二)

-- 日本央行利率决定 3月 -- 0.10%

0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 2月 负15 负16

0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 2月 -- 正4

企业状况指数 -- 正2

0030 澳洲投资房屋融资 1月 -- +7.5%

房屋融资 -1.0% +2.3%

0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.5% -0.4%

(较上年同期) +2.6% +2.6%

0745 法国经常账收支(亿欧元) 1月 -- 赤字30

0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.3% 持平

(较上年同期) -2.4% -2.4%

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月终值 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +3.3% +3.3%

HICP(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +3.4% +3.4%

0930 英国贸易收支(亿英镑) 1月 逆差78.8 逆差71.1

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差42.5 逆差37.5

1000 德国ZEW景气判断指数 3月 正10.0 正5.4

现况指数 正42.5 正40.3

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月10日当周 -- +1.3%

1230 美国零售销售(较前月) 2月 +1.0% +0.4%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.7% +0.7%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月10日当周 -- +3.0%

1400 美国企业库存 1月 +0.5% +0.4%

1400 美国IBD消费者信心指数 3月 -- 49.4

1815 美国联邦储备理事会(美联储,FED)利率决议 -- 0-0.25%

2300 韩国失业率 2月 -- 3.2%

2330 澳洲消费者信心指数(较前月) 3月 -- +4.2%

2350 日本大型制造业景气判断指数(BSI) 第一季 -- 负6.1

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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3月11日(周日)

2350 日本国内企业物价指数(较前月) 2月 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +0.6% +0.6%

2350 日本机械订单(较上月) 1月 +3.4% +1.6%

(较上年同期) +5.7% +4.0%

3月12日(一)

0500 日本消费者信心指数 2月 39.5 --

0700 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 2月 +1.0% +1.0%

(较上年同期) +2.6% +2.6%

0900 意大利国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季终值 -0.7% -0.7%

(较上年同期) -0.4% -0.5%

1400 美国就业趋势指数 2月 107.5 --

1800 美国联邦预算(亿美元) 2月 赤字2,320 赤字2,290

2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 2月 +0.8% --

(较上年同期) +2.7% --

2145 新西兰食品价格指数 2月 +0.6% -- (完)

--整理 梁睿雪; 审校 张明钧

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