主要国家经济指标预测--3月13日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透3月13日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------------------------------------------------
3月13日(周二)
-- 日本央行利率决定 3月 -- 0.10%
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 2月 负15 负16
0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 2月 -- 正4
企业状况指数 -- 正2
0030 澳洲投资房屋融资 1月 -- +7.5%
房屋融资 -1.0% +2.3%
0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.5% -0.4%
(较上年同期) +2.6% +2.6%
0745 法国经常账收支(亿欧元) 1月 -- 赤字30
0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.3% 持平
(较上年同期) -2.4% -2.4%
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月终值 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +3.3% +3.3%
HICP(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +3.4% +3.4%
0930 英国贸易收支(亿英镑) 1月 逆差78.8 逆差71.1
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差42.5 逆差37.5
1000 德国ZEW景气判断指数 3月 正10.0 正5.4
现况指数 正42.5 正40.3
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月10日当周 -- +1.3%
1230 美国零售销售(较前月) 2月 +1.0% +0.4%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.7% +0.7%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月10日当周 -- +3.0%
1400 美国企业库存 1月 +0.5% +0.4%
1400 美国IBD消费者信心指数 3月 -- 49.4
1815 美国联邦储备理事会(美联储,FED)利率决议 -- 0-0.25%
2300 韩国失业率 2月 -- 3.2%
2330 澳洲消费者信心指数(较前月) 3月 -- +4.2%
2350 日本大型制造业景气判断指数(BSI) 第一季 -- 负6.1
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
-----------------------------------------------------------------------------
3月11日(周日)
2350 日本国内企业物价指数(较前月) 2月 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +0.6% +0.6%
2350 日本机械订单(较上月) 1月 +3.4% +1.6%
(较上年同期) +5.7% +4.0%
3月12日(一)
0500 日本消费者信心指数 2月 39.5 --
0700 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 2月 +1.0% +1.0%
(较上年同期) +2.6% +2.6%
0900 意大利国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季终值 -0.7% -0.7%
(较上年同期) -0.4% -0.5%
1400 美国就业趋势指数 2月 107.5 --
1800 美国联邦预算(亿美元) 2月 赤字2,320 赤字2,290
2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 2月 +0.8% --
(较上年同期) +2.7% --
2145 新西兰食品价格指数 2月 +0.6% -- (完)
--整理 梁睿雪; 审校 张明钧
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市