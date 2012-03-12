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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 09:44 BJT

〔金属期市〕伦铜下滑,美元上涨构成压力

路透新加坡3月12日电---伦铜周一下滑,美元上涨增加了市场压力;周五伦铜大涨,因美国就业数据强劲、希腊成功完成债务互换提振市场信心.

0101GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下滑0.1%,每吨报8,480美元,此前连续三个交易日上涨.

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