〔中国财政〕今年1-2月全国财政收入同比增长13.1%--财政部

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透北京3月12日电---中国财政部周一公布,今年1-2月全国财政收入同比增长13.1%至20,918.28亿元人民币.
财政部网站刊登新闻稿并称,1-2月税收收入18,501.34亿元,同比增长9.5%,其中国内增值税4,456.16亿元,同比增长1.9%.
新闻稿称,增值税增幅低主要是受工业增加值增长放缓,价格增幅回落尤其是工业生产者出厂价格涨幅同比回落6.5个百分点,结构性减税等因素影响.
今年头两月全国财政支出13,924.14亿元,同比增长32.8%.其中教育支出2,039.81亿元,增长29.7%;住房保障支出250.64亿元,增长73.5%;其中保障性安居工程支出113亿元,增长2.7倍.
财政部此前中央和地方预算草案报告中称,2012年预算全国财政收入113,600亿元,增长9.5%,加上从中央预算稳定调节基金调入2,700亿元,可安排的收入总量为116,300亿元;今年预算全国财政支出124,300亿元,增长14.1%.[ID:nSB2013357] (完)
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--发稿 李然; 审校 黄凯
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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