版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 12日 星期一 10:01 BJT

〔中国财政〕今年1-2月全国财政收入同比增长13.1%--财政部

路透北京3月12日电---中国财政部周一公布,今年1-2月全国财政收入同比增长13.1%至20,918.28亿元人民币.

财政部网站刊登新闻稿并称,1-2月税收收入18,501.34亿元,同比增长9.5%,其中国内增值税4,456.16亿元,同比增长1.9%.

新闻稿称,增值税增幅低主要是受工业增加值增长放缓,价格增幅回落尤其是工业生产者出厂价格涨幅同比回落6.5个百分点,结构性减税等因素影响.

今年头两月全国财政支出13,924.14亿元,同比增长32.8%.其中教育支出2,039.81亿元,增长29.7%;住房保障支出250.64亿元,增长73.5%;其中保障性安居工程支出113亿元,增长2.7倍.

财政部此前中央和地方预算草案报告中称,2012年预算全国财政收入113,600亿元,增长9.5%,加上从中央预算稳定调节基金调入2,700亿元,可安排的收入总量为116,300亿元;今年预算全国财政支出124,300亿元,增长14.1%.[ID:nSB2013357] (完)

参看详情请点选(here)

--发稿 李然; 审校 黄凯

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐