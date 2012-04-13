〔中国财政〕3月全国财政收入同比增长18.7%,高于1-2月的13.1%--财政部

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透北京4月13日电---中国财政部周五公布,今年3月全国财政收入同比增长18.7%至9,057.97亿元人民币.增速高于1-2月的13.1%.
财政部网站刊登新闻稿并称,一季度累计全国财政收入29,976.25亿元,同比增长14.7%,其中税收收入增长10.3%.
新闻稿称,今年一季度财政收入增幅较去年明显回落,其主要原因是经济增长有所放缓,价格涨幅明显回落,以及实行结构性减税政策.
今年3月全国财政支出10,193.91亿元,同比增长34.7%.一季度累计全国财政支出24,118.05亿元,同比增长33.6%.
财政部此前中央和地方预算草案报告中称,2012年预算全国财政收入113,600亿元,增长9.5%,加上从中央预算稳定调节基金调入2,700亿元,可安排的收入总量为116,300亿元;今年预算全国财政支出124,300亿元,增长14.1%.[ID:nSB2013357] (完)
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--发稿 张胜男; 审校 丁淑琴
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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